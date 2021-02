Weerzien Neymar met Barcelona mogelijk in gevaar; Xavi Simons maakt debuut

Woensdag, 10 februari 2021 om 23:01 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 23:19

Paris Saint-Germain heeft zich voor de volgende ronde van de Coupe de France geplaatst. Het team van trainer Mauricio Pochettino had woensdagavond aan een enkel doelpunt van Moise Kean om SM Caen te elimineren en een ronde verder te komen. De Parijzenaars zullen zich echter zorgen maken over Neymar, die zich zes dagen voor het eerste duel met Barcelona in de Champions League geblesseerd moest laten vervangen.

SM Caen - Paris Saint-Germain 0-1

De ploeg van Pochettino maakte vier minuten na de pauze de enige treffer van de wedstrijd. Een razendsnelle counter van circa vijftien seconden stond aan de basis van de 0-1: na een voorzet van Neymar vanaf de linkerkant werkte Kean de bal ter hoogte van het strafschopstip de bal achter doelman Sullivan Pean: 0-1. Voor Neymar, die voor het eerst captain van de Parijzenaars was, zat het duel er een kleine tien minuten later al op.

De Braziliaan kreeg een tik en moest zich laten vervangen door Kylian Mbappé. PSG, waar Mitchel Bakker in de basis stond, hoopt dat de Braziliaan tijdig hersteld zal zijn voor het bezoek van volgende week dinsdag aan het Camp Nou.

Bakker was niet de enige Nederlander die woensdagavond in het Stade Michel d'Ornano op het veld stond. De zeventienjarige Xavi Simons mocht twaalf minuten voor tijd als vervanger van Julian Draxler dan eindelijk zijn debuut voor les Parisiens maken. Het voormalige talent van Barcelona zat dit seizoen al vijf keer bij de wedstrijdselectie.

Dijon - Lille OSC 0-1

De winnende treffer in het Stade Gaston Gérard viel al na een kwartier spelen. Na een lange bal van Jérémy Pied van achteren liep Aguibou Camara bij zijn tegenstander weg en hij verschalkte de uitgekomen doelman Saturnin Allagbé met een rollertje: 0-1. Trainer Christophe Galtier stuurde allerminst zijn sterkste elf het veld op en deed bijvoorbeeld geen beroep op Sven Botman. Compagnon José Fonte deed alleen de zeven laatste minuten mee. Lille speelt komende zondag in eigen huis tegen Stade Brest en donderdag over een week wacht het eerste duel met Ajax in de Europa League.