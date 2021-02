Ivan Rakitic doet Barcelona veel pijn in eerste halve finale

Woensdag, 10 februari 2021 om 22:51 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 22:57

Sevilla heeft een voorschot genomen op de finale van het toernooi om de Copa del Rey. Het team van Julen Lopetegui was woensdagavond met 2-0 te sterk voor Barcelona, dankzij onder meer een laat doelpunt van voormalig Azulgrana Ivan Rakitic. Het team van Ronald Koeman kan zich op 3 maart in het eigen Camp Nou revancheren. Dan staat de return van de bekerontmoeting op het programma. De andere halve finale gaat tussen Athletic Club en Levante.

Het team van Koeman begon beter aan de wedstrijd, was voornamelijk in balbezit en het was aan Yassine Bounou te danken dat Barcelona niet al na elf minuten aan de leiding ging. Na een fraaie pass van Antoine Griezmann over de defensie kwam de doelman van Sevilla in een één-tegen-één-duel met Lionel Messi als winnaar uit de strijd. Een cruciale redding, daar het team van Lopetegui beter ging spelen naarmate de eerste helft vorderde en uiteindelijk wél het scorebord in het Ramón Sánchez Pizjuan in beweging kreeg.

Rennen, rennen, rennen ?? Jules Koundé steekt het hele veld over een schiet Sevilla op voorsprong ??#ZiggoSport #CopadelRey #SEVBAR pic.twitter.com/TtYIfJLkWu — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 10, 2021

Jules Koundé kreeg de bal enkele meters voor zijn eigen doelgebied aangespeeld en begon aan een rush die veertien seconden zou duren. Hij snelde naar voren, ging een één-twee met Suso aan, speelde Samuel Umtiti door de benen en schoot de bal uiteindelijk met rechts in de linkerhoek achter Marc-André ter Stegen: 1-0. Dat Barcelona alleen met een minimale achterstand de rust bereikte, was aan de Duitser te danken. Vlak voor het verstrijken van de eerste speelhelft verrichtte hij een sublieme redding op een schot van Sergio Escudero.

De start van de tweede helft in Sevilla mocht er zijn: Umtiti voorkwam ternauwernood dat Youssef En-Nesyri kon profiteren van een defensieve fout en aan de andere kant van het veld keerde Bounou een schot van Messi en had hij vrijwel op de doellijn moeite met een fors indraaiende corner van Ousmane Dembélé. Na 69 minuten spelen had Lopetegui voldoende gezien en haalde hij Alejandro Papu Gómez, En-Nesyri en Escudero naar de kant, ten faveure van Luuk de Jong, Munir El Haddadi en Karim Rekik

Barcelona bleef zoeken naar een gelijkmaker, maar de finesse in de laatste meters ontbrak. Een inzet van Messi eindigde in het zijnet en een schot van Dembélé werd tijdig van richting veranderd. Lopetegui gebruikte al zijn wissels om de minimale voorsprong intact te houden, Nemanja Gudelj en Oliver Torres in de plaats van Joan Jordán en Suso, terwijk Koeman juist tot 84e minuut vasthield aan zijn basiself: Riqui Puig kwam in het veld voor Pedri.

Niet veel later kwam Sevilla op 2-0. Na een pass van Torres op Rakitic wilde Umtiti de buitenspelval inzetten, maar dat mislukte jammerlijk en hij gleed ook nog eens uit. De Kroat kreeg alle vrijheid en tijd om zich richting het doel van Ter Stegen te begeven en de bal hard en hoog in het doel van Barcelona te schieten. Uit respect voor zijn voormalig werkgever vierde Rakitic zijn belangrijke treffer op ingetogen wijze. In de negentigste minuut was Bounou opnieuw belangrijk door een vrije trap van Messi te keren.