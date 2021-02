Ihattaren houdt DM's open; Schmidt dacht niet 'wauw, wat een wedstrijd'

Woensdag, 10 februari 2021 om 22:48 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:57

Roger Schmidt wekte woensdagavond tijdens de bekerwedstrijd tussen Ajax en PSV (2-1) verbazing door Mohamed Ihattaren tien minuten voor tijd naar de kant te halen. De aanvallende middenvelder nam zijn ploeg op sleeptouw bij een 2-0 achterstand en was een van de weinige spelers van de bezoekers die creativiteit tentoonspreidde. Arnold Bruggink, Ronald de Boer en Kenneth Perez snappen weinig van de wissel, terwijl ook Ihattaren zelf er niet blij mee was.

"We moeten Schmidt toch even vragen waarom hij Ihattaren eruit haalt", opent Bruggink in de studio van ESPN na de overwinning van Ajax. "Je staat met 2-1 achter en ik vond hem de beste speler, de meest creatieve die ze op het veld hebben staan. En dan haalt hij hem eruit, tien minuten voor tijd. Dat is heel raar. Ik heb Ihattaren lang niet zo zien spelen als vandaag." Perez kan zich daarin vinden. "Dat was echt dé balvaste speler bij PSV, de speler die de bal bij zich durfde te houden en er vervolgens iets goeds mee deed. Dan weet je het bij PSV: dan word je gewisseld. Hij was volgens mij niet geblesseerd."

Schmidt geeft op zijn beurt aan het niet eens te zijn met de stelling dat Ihattaren de beste speler van PSV was. "In mijn optiek was hij niet de beste speler. Nee. Er waren over negentig minuten niet zoveel goede spelers", benadrukt de oefenmeester. "Hij was oké. Ik vind dat je op het eind gevaar moet stichten in het strafschopgebied. Dat is wat ik van spelers op die positie verwacht. In de aanval waren we niet voldoende in staat om zulke momenten te creëren. De spelers waren niet in topvorm. En dan kun je niet van Ajax winnen. Hij speelde niet slecht, maar het was niet: wauw, wat een wedstrijd."

Ihattaren geeft aan dat hij de wedstrijd had kunnen afmaken. Van fysiek ongemak was inderdaad geen sprake. "Ik zat er lekker in. Ik heb mijn draai weer gevonden en ik vind dat ik lekker speel. Ik had het gevoel dat ik het verschil kon maken, vooral in de laatste tien minuten. Er hoeft maar één bal goed te vallen. Als je ‘m dan goed raakt, ben je weer het mannetje", lacht hij. "Maar nu, in de tachtigste minuut... Keuze van de trainer, toch?” Als presentator Milan van Dongen vraagt of Ihattaren fit is, reageert hij lachend. "Heb je het niet kunnen zien? Was Arnold ook tevreden? Eindelijk. Ik ben blij dat jullie ook blij zijn. Dank jullie wel. Nu zal ik weer kijken", grapt de PSV'er. "Nee, ik kijk elke week. Het is leuk."

Volgens Perez is het voor Ihattaren zaak om zijn goede vorm nu vast te houden. Daar kan het talent zich wel in vinden. "Als ik een keer spitsentraining van hem zou kunnen krijgen, zou dat mooi zijn. Hij mag me gerust een keer DM'en", vertelt Ihattaren. "Dan kunnen we een keer samen trainen. Jullie hebben gewoon gelijk. Ik moet elke wedstrijd proberen mijn niveau te halen en dan moet het goed komen." Tegen Ajax kreeg hij in ieder geval de mogelijkheid om te 'voetballen', merkt hij op. Het frustreerde Ihattaren dat veel van zijn ploeggenoten er met name in de eerste helft niet aan te pas kwam in voetballend opzicht.

“In dit soort wedstrijden moet je er staan als team. Hier gaat het om. In de tweede helft durfden we wat meer, maar dit moet normaal gaan worden. Het kan niet dat we in de eerste helft werden weggespeeld. Als iedereen gewoon lef heeft ... Je ziet hoe Ajax speelt. Bij Ajax wil iedereen vooruit spelen. Niet dat dat bij ons niet het geval is, maar het was in de eerste 35 minuten niet te zien", concludeert Ihattaren. Na het interview komt De Boer nog eens terug op de wissel. "Het is elke keer nu zo. Ik heb het gevoel dat ze er nu moe van worden. Dat je denkt: nu gaat het gebeuren, nu kan ik belangrijk zijn. Hij zit lekker in zijn vel, hij wil belangrijk zijn. De wereld ziet er heel anders uit als je ineens een bal in de kruising schiet en daarna een assist geeft of zo. Nu heeft hij die mogelijkheid niet."