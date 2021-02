Club Brugge wint kraker en staat in kwartfinales van Beker van België

Woensdag, 10 februari 2021 om 22:33 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 22:39

Club Brugge heeft zich voor de kwartfinales van de Beker van België geplaatst. Op 1 augustus vorig jaar verraste Royal Antwerp FC vriend en vijand door het team van Philippe Clement te kloppen in de finale van de beker, maar woensdagavond was de nummer één van de competitie te sterk voor de nummer twee: 3-1. Stefano Denswil, Ruud Vormer, Noa Lang en Bas Dost verschenen aan het startsignaal en stonden van begin tot eind op het veld; Tahith Chong kwam een kwartier voor tijd binnen de lijnen als vervanger van Charles De Ketelaere.

Club Brugge domineerde in de eerste 45 minuten, maar de beste kansen waren voor de bezoekers in het laatste kwartier voor rust. Na een goede aanval zette Lamkel Zé prima voor op het hoofd van Abdoulaye Seck. De kopbal belandde recht in de handen van doelman Simon Mignolet, die zich niet eens hoefde te bewegen. Enkele minuten voor de pauze ontsnapte Lamkel Zé aan de aandacht van Odilon Kossounou en na voorbereidend werk van Martin Hongla schoot hij het leer voorlangs het doel van blauw-zwart.

Het team van Clement kreeg ook mogelijkheden om aan de leiding te gaan. Ofschoon Ortwin De Wolf bij tijd en wijle een onzekere indruk maakte, hield hij toch de nul. De doelman keerde met zijn benen een schot van Noa Lang en met een zweefduik voorkwam hij ook dat Ruud Vormer de 1-0 kon binnenkoppen. Niet voor de eerste keer dit seizoen sloeg Club Brugge na rust meteen toe. Clinton Mata zette goed door en zette voor richting de strafschopstip, waar Hans Vanaken rustig het leer binnenwerkte: 1-0.

De openingstreffer was aanvankelijk echter niet het begin van een veelbelovende tweede helft in het Jan Breydel Stadion. Het team van Clement leunde meer op de voorsprong, terwijl Antwerp niet de capaciteit had om voor gevaar te zorgen. Toch kwam Club Brugge in de 72e minuut goed weg toen Mata op de doellijn een zekere gelijkmaker van invaller Lior Refaelov voorkwam. Dost zorgde voor de bevrijdende tweede treffer. De Wolf liet zijn kopbal te makkelijk los, waarna hij in de rebound alsnog toesloeg: 2-0.

Een belangrijk doelpunt, daar Antwerp drie minuten later ook het net vond. Bij een snelle tegenaanval nam Lamkel Zé het over van de dribbelende Opoku Ampomah en schoot hij de bal knap tussen twee verdedigers in de verste hoek voorbij Mignolet: 2-1. De Wolf zag er ook niet goed uit bij de 3-1: de doelman van Antwerp anticipeerde veel te vroeg op een voorzet van Vormer en de Nederlander profiteerde door de bal in de korte hoek te draaien. In de slotfase was Mignolet alert door een kopbal van Dylan Batubinsika te keren.