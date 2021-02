Ajax overklast PSV vooral in eerste helft en staat in halve finale

Woensdag, 10 februari 2021 om 21:54 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:01

Ajax heeft woensdagavond de halve finale van de TOTO KNVB Beker bereikt. De ploeg van trainer Erik ten Hag, die voor het eerst aantrad zonder de geschorste André Onana, legde tegen PSV de basis in een ijzersterke eerste helft, waarin Sébastien Haller twee keer scoorde. PSV kwam na rust terug in de wedstrijd dankzij een eigen goal van Jurriën Timber, maar was niet bij machte om een verlenging af te dwingen: 2-1.

Vanaf de beginfase kwam PSV onder grote druk van Ajax te staan. De Amsterdammers speelden vrijwel continu diep op de helft van de Eindhovenaren, die gokten op de counter. In de achttiende minuut vond Ajax een opening, toen Davy Klaassen met een intelligente pass kwam naar Sébastien Haller. De spits nam goed aan, was daardoor direct vertrokken bij verdediger Olivier Boscagli en schoot de bal hoog langs doelman Lars Unnerstall: 1-0.

Vijf minuten later sneed Ajax opnieuw simpel door de verdediging van PSV. Tadic kwam op links volledig vrij en voorzag Haller met een lage voorzet van een intikker: 2-0. Haller kopte daarna naast uit een voorzet van Klaassen, Álvarez was met een kopbal uit een hoekschop van Antony nóg dichterbij. In de eindfase van de eerste helft kwam PSV wat meer aan voetballen toe en dook Donyell Malen plots vrij op voor Maarten Stekelenburg. De spits probeerde de bal met links langs de Ajax-keeper te schuiven, maar mikte net naast. Voor Ajax kreeg Klaassen nog een enorme kans na een combinatie met Haller. De nummer tien kon vlak naast het doel alleen terugleggen naar Tadic, die van heel dichtbij over schoot.

In de tweede helft kwam PSV een stuk aanvallender uit de kleedkamers. Twaalf minuten na rust brak Denzel Dumfries over rechts door na een een-twee met Mohamed Ihattaren, waarna zijn lage voorzet door Jurriën Timber onfortuinlijk in het eigen doel werd getikt: 2-1. In de fase die volgde waren beide ploegen aan elkaar gewaagd. Invaller David Neres mikte na een vlijmscherpe Ajax-counter net naast, terwijl de Eindhovenaren wel aanzetten, maar moeite hadden om openingen te vinden. Ajax werd gevaarlijk via Tadic en Blind, wiens schoten door Unnerstall ternauwernood gekeerd konden worden. PSV zette een slotoffensief op in blessuretijd en kreeg nog een grote kans, maar Klaassen kon de poging van Dumfries van de lijn halen.