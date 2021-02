Bruggink benoemt absolute uitblinker van eerste helft tussen Ajax en PSV

Woensdag, 10 februari 2021 om 21:03 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:13

Daley Blind is volgens Arnold Bruggink de grote man uit de eerste helft tussen Ajax en PSV (2-0) in de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker. Blind speelt bij afwezigheid van de geschorste Ryan Gravenberch op het middenveld, in plaats van zijn normale positie als centrumverdediger. De middenvelder maakt volgens Bruggink het verschil, onder meer door de wedstrijd goed te lezen.

Ajax leidt bij rust met 2-0 dankzij twee doelpunten van Sébastien Haller. Jan Joost van Gangelen vraagt zich af waar dat vooral aan lag. "In mijn ogen is Daley Blind het verschil", zegt Bruggink. "Ajax speelt met een heel dynamisch middenveld, dat betekent rouleren. Maar Daley Blind leest de wedstrijd zo goed. Weet wanneer hij druk moet zetten, en dan komt Davy Klaassen ook in zijn kracht, meestal als lopende man. Dat is het grote verschil."

Volgens Bruggink hebben Pablo Rosario en Ibrahim Sangaré, de middenvelders van PSV, er niet aan te pas. "Rosario en Sangare kunnen daar niet in mee. Blind vrijlaten in de opbouw moet je natuurlijk eigenlijk sowieso al niet doen. Dan zie je de ruimtes ontstaan. Klaassen loopt altijd in hun rug weg, daar hebben Rosario en Sangaré geen antwoord op."

Ronald de Boer begrijpt vooral niets van de tactiek van PSV. "Alles klopt, Ajax is gewoon heel goed", weet De Boer. "Maar wat ik niet kan begrijpen: al na vijf minuten zie je: dit gaat niet goed. En je blijft gewoon hetzelfde doen." Bruggink doet een suggestie voor PSV: "Eran Zahavi zou eigenlijk bij Blind moeten gaan spelen." De Boer: "Of ga hoog druk zetten, want dit wordt hem niet. Maar je blijft maar gewoon het oude spelletje spelen."