Galatasaray na pijnlijke avond uitgeschakeld in Türkiye Kupasi

Woensdag, 10 februari 2021 om 20:39 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:43

In navolging van Fenerbahçe is ook Galatasaray gestrand in de kwartfinale van de Türkiye Kupasi. In eigen huis verloor de ploeg van trainer Fatih Terim verrassenderwijs met 2-3 van Alanyaspor. De gedeeld koploper van de Süper Lig stelde met name in de eerste helft teleur en in het sterke tweede bedrijf kon Galatasaray de schade slechts deels repareren, waardoor de club dit seizoen alleen nog de landstitel kan winnen.

Terim voerde drie wijzigingen door in zijn opstelling ten opzichte van het gewonnen duel met Fenerbahçe (0-1) van zaterdag, waardoor onder meer Ryan Babel een basisplek had. Ryan Donk stond opnieuw in het centrum van de verdediging. Galatasaray won de voorgaande vijf competitiewedstrijden, maar kende in het bekerduel een desastreuze start. Bij rust stond het 0-2; Khouma Babacar opende de score na een halfuur.

Een pijnlijk moment voor Galatasaray. ???? Geplaatst door voetbalzone op Woensdag 10 februari 2021

De spits werd bereikt door een lange bal van keeper Marafona, zette Ryan Donk opzij met een schouderduw en stormde daarna op het doel af. Hij draaide Marcão dol in het strafschopgebied en rondde af met een laag schot. Tien minuten later verdubbelde Alanyaspor de voorsprong. Balverlies van Galatasaray op het middenveld resulteerde in een rappe tegenaanval en een drie-tegen-drie-situatie. Davidson bediende Salih Uçan aan zijn rechterzijde en de offensieve middenvelder schoot diagonaal raak in de linkerhoek: 0-2.

De gifbeker van Galatasaray moest helemaal leeg, want vlak na de pauze werd het zelfs 0-3. In de ogen van arbiter Abdulkadir Bitigen beging Marcão in het strafschopgebied een overtreding op Tayfur Bingol en de daaropvolgende penalty werd benut door Babacar. Hij koos de linkerhoek uit en doelman Fernando Muslera zat nog aan de bal, maar kon een treffer niet voorkomen. Galatasaray kwam, nadat eerst twee doelpogingen op de paal belandden, zeven minuten voor tijd op 1-3 dankzij een rake rebound van Mostafa Abdallah, die zodoende ook in zijn derde optreden voor Cim Bom doel trof. In de vierde minuut van de blessuretijd werd het zelfs 2-3 via Gedson Fernandes, maar daar bleef het bij.