Ongenaakbaar Manchester City legt beslag op zeer indrukwekkend record

Woensdag, 10 februari 2021 om 20:23 • Dominic Mostert

Manchester City heeft zich woensdag geplaatst voor de kwartfinale van de FA Cup. De koploper van de Premier League kende weinig moeite met Swansea City, de nummer drie van de Championship, en won met 1-3. Manchester City trok de eigen topvorm daarmee door en heeft nu al vijftien opeenvolgende officiële wedstrijden gewonnen. Nooit eerder won een club uit de hoogste divisie van Engeland zoveel wedstrijden op rij.

Manchester City, met zeven wijzigingen ten opzichte van het gewonnen competitieduel met Liverpool (1-4) leidde bij rust met 0-1 dankzij een doelpunt van Kyle Walker. De rechtsback, die João Cancelo verving in de basis, verstuurde vanaf de rechterflank een lepe, lage voorzet richting het strafschopgebied. Hij hoopte Ferran Torres te bereiken, maar de aanvaller miste de bal en daardoor zeilde het leer rechtstreeks het doel in. Er waren daarvoor al enkele kansen voor Manchester City om op voorsprong te komen; na de goal bleef het vrij rustig tot het rustsignaal.

Direct na de pauze kwamen de bezoekers echter op 0-2. Rodri nam de bal over op het middenveld en verstuurde een strakke pass richting Raheem Sterling, die de bal meenam het strafschopgebied in, op keeper Frederick Woodman mocht afgaan en de rechterhoek uitzocht. Het werd enkele minuten later 0-3 uit een fraaie aanval. Ilkay Gündogan stiftte de bal het strafschopgebied in, waar Bernardo Silva de bal doorkopte naar Gabriel Jesus. Die nam de bal behendig aan, draaide om zijn as en haalde van dichtbij doeltreffend uit.

Na het derde doelpunt ontstond minder gevaar voor beide doelen. Toch volgde dertien minuten voor tijd de eretreffer van Swansea, toen een lage voorzet van Ryan Manning terechtkwam bij Morgan Whittaker. De invaller liet de bal opstuiten en schoot uit de draai op knappe wijze raak. Manchester City hoefde zich gezien het spelbeeld echter geen zorgen te maken om een comeback van de thuisploeg. Het elftal van Josep Guardiola hoort donderdag welke club de tegenstander wordt in de kwartfinale.