Koeman kiest voor verrassende rechtsback in halve finale Copa

Woensdag, 10 februari 2021 om 20:01 • Daniel Cabot Kerkdijk

Junior Firpo is het antwoord van Ronald Koeman op het blessureleed in de defensie van Barcelona. De linkerverdediger staat woensdagavond in het eerste duel met Sevilla in de halve finale van de Copa del Rey in de basis en treedt zeer waarschijnlijk aan als rechtsback. Óscar Mingueza en Samuel Umtiti staan vermoedelijk in het hart van de defensie en dat betekent dat Clément Lenglet op de bank start. Jordi Alba completeert de defensie.

Sergiño Dest en Ronald Araujo werden, net als Martin Braithwaite en Miralem Pjanic, deze week toegevoegd aan de ziekenboeg. Om 21.00 uur, als het duel in het Ramón Sánchez Pizjuan van start gaat, zal duidelijk worden of Koeman heeft gekozen voor een driemansdefensie met twee aanvallende backs of Firpo in het hart van de defensie én Mingueza als rechtsback. De ziekenboeg van Barcelona bestaat verder uit Gerard Piqué, Philippe Coutinho, Sergi Roberto en Ansu Fati.

De rest van het elftal van Barcelona kent geen verrassingen. Sergio Busquets, Frenkie de Jong en Pedri staan op het middenveld en in de aanval moet het tridente Lionel Messi, Antoine Griezmann en Ousmane Dembélé voor de aanvallende impulsen zorgen. Niet Neto maar Marc-André ter Stegen staat onder de lat, net als in de vorige bekerronde tegen Granada.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Junior, Mingueza, Umtiti, Alba; Busquets, De Jong, Pedri; Dembélé, Messi en Griezmann.

Opstelling Sevilla: Bono, Aleix Vidal, Diego Carlos, Koundé, Escudero, Fernando, Rakitic, Jordán, Suso, Papu Gómez en En-Nesyri.