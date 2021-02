Kenneth Perez oppert verrassende EK-ganger: ‘Als hij uitblinkt bij Ajax...’

Woensdag, 10 februari 2021 om 19:26 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:38

Kenneth Perez sluit niet uit dat Maarten Stekelenburg in de zomer tot de EK-selectie van het Nederlands elftal behoort. De 38-jarige doelman werd in november 2016 voor het laatst opgeroepen, maar lijkt als nieuwe eerste keeper van Ajax een poging te mogen doen om bondscoach Frank de Boer te overtuigen. Stekelenburg maakt woensdagavond zijn opwachting in de bekerwedstrijd tegen PSV.

Door de schorsing van André Onana moet Erik ten Hag een nieuwe eerste doelman kiezen. De basisplaats voor Stekelenbug tegen PSV duidt erop dat hij voorlopig de voorkeur krijgt boven Kjell Scherpen. “Ik denk dat het de juiste keuze is qua routine en ervaring, zeker in deze periode. Ik denk niet dat het de tijd is voor Kjell Scherpen”, vertelt Perez voor de wedstrijd bij ESPN. De voormalig middenvelder speelde in de seizoenen 2006/07 en 2007/08 bij Ajax samen met Stekelenburg, maar heeft hem inmiddels al lang niet meer gesproken.

“Als hij zich kwaad maakte, was het een wereldkeeper. Daarom was ik er zo verbaasd over dat het eigenlijk niet lukte bij de grotere clubs”, zegt de analist over de doelman, die met wisselend succes voor clubs als AS Roma, AS Monaco en Everton uitkwam na zijn vertrek uit Amsterdam in 2011. “De laatste vijf jaar is hij maar mondjesmaat basisspeler geweest. Als hij zich neerlegt bij een rol als tweede keeper, en dat heeft hij blijkbaar gedaan bij zijn clubs, heb je daar een heel goede aan.”

Als Stekelenburg in vorm raakt in de komende maanden, zou hij volgens Perez in aanmerking komen voor Oranje. “Dan speelt hij zo in het Nederlands elftal”, vertelt de Deen lachend. “Bij gebrek aan beter heb je heel snel een kans als je bij een van de topclubs uitblinkt. Als hij in belangrijke wedstrijden, zoals tegen Lille OSC (in de Europa League, red.), zijn niveau laat zien, zou het me niet verbazen als hij bij de EK-selectie zit.” Ronald Koeman en De Boer kozen in de afgelopen interlandperiodes doorgaans tussen Jasper Cillessen, Tim Krul, Marco Bizot, Justin Bijlow en Joël Drommel.