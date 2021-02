KNVB gooit programma om; Go Ahead moet uitwijken naar ander stadion

Woensdag, 10 februari 2021 om 18:01 • Chris Meijer

De KNVB heeft het wedstrijdprogramma in de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie voor komende vrijdag en zaterdag al flink op de schop gegooid. Door de wedstrijden Almere City - FC Volendam en Jong PSV - Helmond Sport is nu al een streep gegaan, omdat de velden door de sneeuw en de vorst van afgelopen dagen onbespeelbaar zijn geworden. Go Ahead Eagles - Telstar gaat wél door, maar zal in het Erve Asito van Heracles Almelo afgewerkt worden. Over de wedstrijden van zondag, maandag en dinsdag wordt 'uiterlijk een dag van tevoren gecommuniceerd'.

Alle wedstrijden die vrijdagavond op het programma staan in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie zijn vervroegd. RKC Waalwijk en FC Emmen zouden om 20.00 uur aftrappen, maar staan nu al om 18.45 uur tegenover elkaar. Jong AZ - Jong FC Utrecht (van 18.45 uur naar 16.30 uur) en NAC Breda - FC Eindhoven (van 21.00 uur naar 16.30 uur) worden een stuk eerder afgewerkt dan men van plan was.

“Normaal gesproken wordt bij een verwachte gevoelstemperatuur van -15 graden of lager gekeken of wedstrijden doorgang kunnen vinden of de aanvangstijden aangepast kunnen worden. Omdat de mogelijkheid er is dat de gevoelstemperatuur de -15 graden in sommige gevallen gaat benaderen, vangen de wedstrijden eerder aan”, schrijft de KNVB op zijn website. Op zaterdag zijn ook de wedstrijden De Graafschap - MVV Maastricht (14.00 uur in plaats van 14.15 uur) en Go Ahead Eagles - Telstar (12.00 uur in plaats van 16.30 uur) vervroegd.

Dat heeft echter te maken met het feit dat Go Ahead Eagles door het onbespeelbare veld in De Adelaarshorst moet uitwijken naar Almelo. Omdat Heracles later op de dag thuis tegen Ajax speelt om 21.00 uur, moet de wedstrijd ’s middags gespeeld worden. ESPN kan nu eerst het duel tussen Go Ahead Eagles en Telstar uitzenden, waarna later De Graafschap - MVV op het programma staat. Almere City en Jong PSV kunnen niet uitwijken en zien hun wedstrijden tegen FC Volendam en Helmond Sport daarom afgelast worden. De KNVB maakt later bekend wanneer deze duels zullen worden ingehaald.