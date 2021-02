Zakaria Bakkali voorlopig uit de roulatie na botsing met doelpaal

Woensdag, 10 februari 2021 om 17:25 • Chris Meijer

Zakaria Bakkali verruilde Anderlecht op de laatste dag van de transferwindow op huurbasis voor Beerschot. Het gaat echter nog even duren voor de 25-jarige vleugelaanvaller zijn eerste wedstrijd in het shirt van de club uit Antwerpen zal afwerken. Beerschot communiceert namelijk via de officiële kanalen dat Bakkali geblesseerd is geraakt na een botsing met een doelpaal.

“Brute pech voor Zakaria Bakkali. De aanvaller schoof door tijdens training en botste hard tegen de doelpaal. Bakkali liep een ernstige kneuzing en een bloeduitstorting op aan het dijbeen. Eind volgende week volgt een nieuwe scan”, schrijft Beerschot op Twitter. Het is niet duidelijk hoe lang Bakkali uit de roulatie zal zijn, maar het lijkt aannemelijk dat het herstel meerdere weken in beslag zal nemen.

Bakkali behoorde afgelopen zondag niet tot de wedstrijdselectie van Beerschot voor de met 1-2 verloren derby tegen Antwerp. Mogelijk had hij donderdagavond in de bekerwedstrijd tegen KV Mechelen kunnen debuteren, maar daar gaat nu dus voorlopig een streep doorheen. Bakkali wordt door Beerschot tot het einde van het seizoen gehuurd van Anderlecht, waar het voormalig talent van PSV niet in de plannen voorkwam. Hij werd ook aangeboden bij Sparta Rotterdam, maar een terugkeer in de Eredivisie kwam niet van de grond.