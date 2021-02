KNVB zet streep door bekerduel tussen Heerenveen en Feyenoord

Woensdag, 10 februari 2021 om 17:00 • Chris Meijer • Laatste update: 17:12

De wedstrijd tussen sc Heerenveen en Feyenoord gaat niet door. Het duel in de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker had donderdagavond om 20.00 uur moeten beginnen, maar de KNVB heeft besloten om een streep door het treffen te zetten. De wedstrijd is nu voor volgende week woensdag 17 februari om 18.45 uur ingepland. Feyenoord-trainer Dick Advocaat noemde het eerder op de dag tijdens de persconferentie al ‘niet zinvol’ om de bekerwedstrijd te laten doorgaan.

“We moeten er van uitgaan dat het doorgaat. Er is nu geen sneeuwval. Maar als het -20 is, vraag ik me af of het zinvol is om te spelen. Ik vind het van niet. Je moet niet alleen naar de spelers kijken, er lopen ook nog heel veel mensen omheen. De spelers hebben er misschien nog het minste last van. Maar als je weet hoeveel mensen er nog omheen lopen: dat zijn er veel”, zo gaf Advocaat te kennen. Sander de Vries, Heerenveen-volger namens de Leeuwarder Courant, berichtte kort daarna dat het veld in het Abe Lenstra Stadion ‘keihard’ was.

“Sneeuwvrij, maar daarmee is nagenoeg alles gezegd. Het veld is keihard, op sommige plekken ligt een dun laagje ijs”, schreef De Vries op Twitter. Ook voor Advocaat was het veld in Heerenveen een punt van zorg. “Dat veld was zonder sneeuw al verschrikkelijk, dat zeggen ook de spelers van Heerenveen, en nu schijnt het nog slechter te zijn”, sprak Advocaat tijdens de persconferentie in aanloop naar het duel. “Zij verwachten dat ze het veld beschadigen als ze het ijs eraf halen.”

Het veld blijkt nu inderdaad de reden dat het duel geen doorgang kan vinden. "Vanwege de sneeuw en de vorst van de afgelopen dagen is het veld in het Abe Lenstra Stadion onbespeelbaar", meldt de KNVB op zijn website. Het duel zal, evenals het eerder al afgelaste NEC Nijmegen - VVV-Venlo, nu volgende week woensdag worden afgewerkt. Vanwege de UEFA-regels moeten deze wedstrijden afgelopen zijn voor de Champions League-duels om 21.00 uur beginnen. Er wordt in Nijmegen om 16.30 uur afgetrapt, waarna om 18.45 uur Heerenveen en Feyenoord tegenover elkaar zullen staan.