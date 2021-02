Tuchel spreekt zich uit over Ziyech: ‘Dat is bij Ajax niet hetzelfde’

Woensdag, 10 februari 2021 om 16:10 • Chris Meijer

Hakim Ziyech kwam in de laatste drie Premier League-wedstrijden niet in actie. De aanvallende middenvelder annex buitenspeler bleef voor het thuisduel met Burnley (2-0 zege) buiten de selectie, waarna hij tegen Tottenham Hotspur (0-1 zege) en Sheffield United (1-2 zege) negentig minuten op de reservebank zat. Chelsea-trainer Thomas Tuchel belooft dat Ziyech donderdagavond in de FA Cup-wedstrijd tegen Barnsley weer een kans zal krijgen.

“Ik hoop dat we tegen Barnsley het beste van hem zullen zien. Hij heeft een goede trainingsweek achter de rug en we rekenen net als iedereen op Hakim, daar bestaan geen twijfels over. We hebben in de laatste wedstrijden voor andere spelers gekozen. Dat was niet per se negatief richting hem bedoeld. Nu krijgt hij tegen Barnsley een kans om dezelfde kwaliteit en vastberadenheid te laten zien als op de training”, zo tekent Goal op uit de mond van Tuchel. Ziyech speelde voorlopig achttien wedstrijden voor Chelsea, waarin hij goed was voor twee doelpunten en vier assists.

Onder Frank Lampard, de voorganger van Tuchel, kon Ziyech doorgaans rekenen op een basisplaats, mits hij fit was. De Duitse manager van Chelsea ziet dat de Marokkaans international zich nog niet helemaal heeft aangepast aan de Premier League, sinds hij afgelopen zomer Ajax verruilde voor Chelsea. “Het is duidelijk dat hij zich moet aanpassen aan dit soort voetbal, aan deze competitie. Hij is overgenomen van een sterk Ajax, maar zij zijn de benchmark in de Eredivisie. De intensiteit is daar niet hetzelfde, de competitie is anders.”

Tuchel liet Ziyech nog wel in de basiself starten tijdens zijn eerste wedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers (0-0). Tegen Burnley zat hij vervolgens helemaal niet bij de selectie, volgens Tuchel omdat hij rust kreeg. “Hij past zich aan en heeft zeker de kwaliteit om wedstrijden te beslissen, om iets onverwachts te kunnen doen. Daarmee kun je een extra twist aan een wedstrijd gegeven, op ieder niveau. Hij heeft bij Ajax bewezen dat hij dat kan, wij willen uiteraard dat hij datzelfde niveau ook hier kan bereiken. Het is ons werk om dat voor elkaar te krijgen.”