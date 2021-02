Jérôme Boateng verlaat WK clubs per direct na overlijden van ex-vriendin

Woensdag, 10 februari 2021 om 15:29 • Laatste update: 15:31

Jérôme Boateng komt donderdagavond niet in actie bij Bayern München, als de finale van het WK voor clubs tegen het Mexicaanse Tigres op het programma staat. Hansi Flick vertelt woensdag op de persconferentie in aanloop naar dat duel dat de 32-jarige centrumverdediger is teruggekeerd naar Duitsland, naar aanleiding van het overlijden van zijn ex-vriendin Kasia Lenhardt.

“Het heeft ons allemaal aangegrepen. Jérôme is naar mijn kamer gekomen en heeft gevraagd of hij naar huis mocht. Hij zal derhalve tot nader order voorlopig niet beschikbaar zijn”, zo tekent Goal op uit de mond van Flick tijdens de persconferentie. Bayern bevindt zich momenteel in Qatar, waar het WK voor clubs wordt afgewerkt. In de met 0-2 gewonnen halve finale van het toernooi tegen het Egyptische Al Ahly was Boateng nog basisspeler. Flick verving hem na 77 minuten spelen voor Niklas Süle.

Lenhardt werd dinsdag dood aangetroffen in haar appartement in Berlijn. Volgens de plaatselijke politie in de Duitse hoofdstad zijn er geen verdachte omstandigheden aangetroffen. Boateng maakte vorige week zelf bekend dat hij geen relatie meer had met Lenhardt, kort nadat het Duitse model, met alcohol in haar bloed, een auto-ongeluk had veroorzaakt.

In de verklaring liet de verdediger van Bayern weten 'dat het tijd was om verantwoordelijkheid te nemen'. "Zoals bekend is in de media, heb ik mijn relatie met Kasia Lenhardt stopgezet. Onze wegen zijn vanaf nu gescheiden en hoewel het zeer spijtig is, is het de beste keuze voor mij en mijn familie", aldus Boateng, die vijftien maanden samen was met Lenhardt. Het model werd in 2012 bekend door haar deelname aan het televisieprogramma Germany's Next Top Model.