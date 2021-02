Ajax met nieuwe namen tegen PSV; vervanger van Onana lijkt bekend

Woensdag, 10 februari 2021 om 18:52 • Laatste update: 20:53

Erik ten Hag begint met enkele wijzigingen aan de bekerwedstrijd tegen Ajax van woensdagavond. Nicolás Tagliafico is fit genoeg om aan de aftrap te beginnen en daardoor schuift Daley Blind vanuit de defensie mogelijk door naar het middenveld. Ook Jurriën Timber en Noussair Mazraoui hebben een basisplek, terwijl Maarten Stekelenburg op doel staat en Oussama Idrissi als bankzitter voor het eerst bij de selectie zit.

Tagliafico miste het uitduel met AZ van zondag 31 januari (0-3 zege) vanwege oogproblemen. De vleugelverdediger, die een speciale bril draagt, heeft de laatste dagen wel voluit getraind en kan nu in de basis beginnen. Mazraoui is na zijn absentie tegen AZ weer geheel fit en start aan de rechterkant van de verdediging. Martínez lijkt in het centrum een duo met Timber, die de voorkeur krijgt boven Perr Schuurs. De kans bestaat echter ook dat Martínez op het middenveld speelt en Blind in de verdediging plaatsneemt. Ryan Gravenberch is vanwege zijn eerdere gele kaarten in het bekertoernooi geschorst voor het treffen met PSV.

Op doel staat Stekelenburg, die in de vorige bekerwedstrijd tegen AZ (0-1 zege) van 20 januari ook een basisplek had. Stekelenburg krijgt de voorkeur boven Kjell Scherpen. André Onana ontbreekt voor het eerst in de selectie sinds hij voor twaalf maanden werd geschorst. Sébastien Haller verschijnt voor het eerst sinds de fout bij het inschrijven voor de Europa League aan de aftrap bij Ajax. De in januari overgekomen aanvaller wordt in de voorhoede geflankeerd door Antony en Dusan Tadic. Quincy Promes is bezig met een terugkeer bij Spartak Moskou en wordt door Ten Hag derhalve buiten de wedstrijdselectie gehouden. Het duel in de kwartfinale tussen Ajax en PSV in de Johan Cruijff ArenA begint om 20.00 uur.

Opstelling Ajax: Stekelenburg; Mazraoui, Timber, Martinez, Tagliafico; Alvarez, Blind; Antony, Klaassen, Tadic; Haller.