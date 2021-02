Advocaat verbaasd door tips van KNVB-arts: ‘Dat hoort niet bij voetbal'

De wedstrijd tussen sc Heerenveen en Feyenoord in de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker gaat donderdagavond voorlopig nog ‘gewoon’ door. Dick Advocaat, trainer van de Rotterdammers, vindt het echter niet ‘zinvol’ om het duel te laten doorgaan, zo vertelt hij woensdag op de persconferentie in aanloop naar het bezoek aan Friesland. De oefenmeester heeft met verbazing kennisgenomen van de uitspraken van KNVB-bondsarts Edwin Goedhart.

“We moeten er van uitgaan dat het doorgaat. Er is nu geen sneeuwval. Maar als het -20 is, vraag ik me af of het zinvol is om te spelen. Ik vind het van niet. Je moet niet alleen naar de spelers kijken, er lopen ook nog heel veel mensen omheen. De spelers hebben er misschien nog het minste last van. Maar als je weet hoeveel mensen er nog omheen lopen: dat zijn er veel”, zo begint Advocaat tijdens de persconferentie. De trainer van Feyenoord drong afgelopen vrijdag nog aan op het uitstellen van het uitduel met FC Groningen vanwege de hevige sneeuwval en kreeg zijn zin, want de KNVB zette een streep door alle Eredivisie-duels van zondag. Voorlopig is NEC Nijmegen - VVV-Venlo het enige bekerduel dat deze week is afgelast.

Bondsarts Goedhart zei dinsdag in De Telegraaf dat er de huidige temperaturen ‘geen belemmering’ zijn om te spelen. Hij stelde dat spelers thermokleding onder hun tenues moesten aantrekken en dat hij zich kon voorstellen dat reservespelers in de kleedkamers zouden worden gehouden. “De dokter van de KNVB heeft al gezegd dat de wisselspelers in de kleedkamer moeten blijven. Dat hoort niet bij voetbal. Goed inpakken, dat soort dingen. Kom dan met zinvolle dingen”, reageert de trainer van Feyenoord op die woorden. Volgens de huidige voorspellingen is het donderdag overdag tussen de -4 en -2 in Heerenveen, waarna het kwik ’s avonds daalt tot -7 of -8.

Er wordt Advocaat gevraagd of het duel niet ’s middags gespeeld kan worden. “Dat kan nu niet meer, want dan waren we vandaag weggegaan. Het was wel een optie geweest”, antwoordt Advocaat. Hij krijgt tevens vragen over zijn ervaringen in Rusland, waar hij als bondscoach en trainer van Zenit Sint-Petersburg tevens te maken kreeg met extreem winters weer. “Het ging daar hetzelfde als hier. Alleen was de competitie daar begin december afgelopen, toen begon pas de echte kou. We waren dan twee tot drie maanden vrij en gingen naar het buitenland, dus we hadden er niet zoveel last van.”

“Min vijf is niet zo erg, maar met min vijftien hebben we toch wel een probleem. Dat veld was zonder sneeuw al verschrikkelijk, dat zeggen ook de spelers van Heerenveen, en nu schijnt het nog slechter te zijn. Zij verwachten dat ze het veld beschadigen als ze het ijs eraf halen”, wijst Advocaat op de grasmat in het Abe Lenstra Stadion. “Wij willen ook wel graag spelen om de vorige nederlaag daar proberen weg te poetsen. Er kwam na die wedstrijd toen enorm veel kritiek. En terecht ook, het was niet goed. Toen hadden we het geluk dat we van PSV wonnen en werd de sfeer in de groep in een keer weer positief.”

Als er in Heerenveen gespeeld gaat worden, is Justin Bijlow er voor het eerst sinds begin november weer bij. De 23-jarige doelman kampte de voorbije maanden met een slepende voetblessure. “De enige die er niet bij is, is João Teixeira. Hij traint al wel weer gedeeltelijk mee, binnen een of twee weken kan hij wel weer met de groep meetrainen. Dat is wel belangrijk. Bijlow zit bij de selectie, ja. Dat is goed nieuws. Het gaat qua blessures de goede kant op. Of ik hem direct laat spelen? Dat maak ik op de dag van de wedstrijd bekend. Daar ga ik verder niet op door.”