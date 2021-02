‘Domenech wacht na bliksemontslag nog steeds op eerste zege sinds 1993’

Woensdag, 10 februari 2021 om 14:20 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:30

Raymond Domenech staat op het punt om ontslagen te worden als trainer van FC Nantes, zo brengen verschillende Franse media woensdag naar buiten. De voormalig bondscoach van Frankrijk wist geen enkele van zijn eerste zeven duels als coach te winnen, waardoor het bestuur ingrijpt en hem op straat zet. Domenech werd in december aangesteld als opvolger van de ontslagen Christian Gourcuff. De club moet het wegsturen van de coach nog wel officieel bevestigen.

De aanstelling in december was al een enigszins opvallende keuze, want Domenech was zijn sinds vertrek als bondscoach van les Bleus, na het voor Frankrijk dramatisch verlopen WK in Zuid-Afrika, niet meer actief geweest als hoofdtrainer. De keuze van Nantes om met Domenech in zee te gaan pakte echter helemaal verkeerd uit, want onder zijn leiding werd geen enkel duel winnend afgesloten. Les Canaris, inmiddels afgezakt naar plaats achttien in Ligue 1, wachten sowieso al sinds 8 november op een overwinning. Op die dag werd Lorient met 0-2 verslagen, al stond toen Gourcuff nog aan het roer bij Nantes.

Domenech toonde zich ondanks de dramatische reeks behoorlijk strijdbaar. "Als jullie denken dat ik er zelf mee ga stoppen, dan is het antwoord 'nee'", zo zei de ervaren coach dinsdag op een persmoment in aanloop naar het bekerduel met Racing Lens van woensdagavond. "We weten heel goed wat er momenteel gaande is, daar bestaat geen twijfel over. Het is van cruciaal belang dat we de krachten bundelen om zo tot het einde van het seizoen er alles aan te doen om de situatie om te draaien. We moeten na een slecht resultaat niet gelijk hysterisch reageren". Een ultimatum is door voorzitter Waldemar Kita nog niet gesteld, zo verzekerde Domenech. "Over zoiets praten we ook niet openlijk", aldus de 69-jarige keuzeheer, die in 1993 voor het laatst een wedstrijd als clubcoach wist te winnen. Hij was destijds in dienst van Olympique Lyon.

Volgens de Franse media is het bestuur van Nantes achter de schermen druk bezig met de opvolging van Domenech. Antoine Kombouaré, Frédéric Hantz, Habib Béye en Rolland Courbois staan naar verluidt op het lijstje van de leiding van de Franse laagvlieger. Mocht Domenech daadwerkelijk worden ontslagen, dan is het alweer de vijftiende keer dat voorzitter Kita sinds zijn aantreden in 2007 voortijdig afscheid neemt van een oefenmeester.