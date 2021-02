Spaanse bond stelt onderzoek in naar Piqué: forse schorsing dreigt na interview

Woensdag, 10 februari 2021 om 14:02 • Chris Meijer • Laatste update: 14:14

De Spaanse voetbalbond is een onderzoek gestart naar de uitlatingen van Gerard Piqué. De 34-jarige verdediger, die momenteel revalideert van een zware knieblessure, beweerde in gesprek met Marca dat ’85 procent’ van de Spaanse scheidsrechters ‘supporter van Real Madrid’ is. Volgens Sport moet Piqué vrezen voor een schorsing van vier tot twaalf wedstrijden en een boete van 600 tot 3000 euro.

“Het zou niet logisch zijn als ze niet in hun voordeel fluiten. Onbewust wellicht, maar hoe kun je nou niet beslissingen meer in het voordeel van de een dan de ander laten uitvallen? Ik respecteer de professionaliteit van de arbiters. Ze doen hun uiterste best, maar als er een moment van twijfel is…”, zo gaf Piqué te kennen. Al direct na de uitspraken van de verdediger, werd duidelijk dat hem een schorsing boven het hoofd hing. Het openlijk twijfelen aan de integriteit van de scheidsrechters is een delicaat onderwerp in Spanje.

“Dat zijn zijn woorden”, reageerde trainer Ronald Koeman op de persconferentie daags voor het uitduel van Barcelona met Real Betis op de uitlatingen van Piqué. “Ik kan mijn mening over de voorgaande seizoenen niet geven omdat ik hier toen niet was. Maar natuurlijk zijn er dit seizoen beslissingen geweest waarbij het geluk niet aan onze zijde was. Ik zeg niet dat de scheidsrechters tegen Barcelona zijn… Bovendien is de VAR er nu ook, al kwam deze niet in actie bij een overtreding op Sergiño Dest. Ik hoop dat ze fluiten voor al datgene wat ze zien.”

Piqué staat sinds eind november aan de kant, nadat hij in de uitwedstrijd tegen Atlético Madrid (1-0 nederlaag) een zware knieblessure opliep. De verdediger hintte er woensdag op social media naar dat hij momenteel alweer op het veld kan trainen. Er werd eerder gesteld dat Piqué op z’n vroegst eind maart weer zou kunnen terugkeren bij Barcelona. Hij besloot zich niet te laten opereren, maar revalideerde op een meer ‘conservatieve, natuurlijke’ manier. Mogelijk keert hij nu sneller terug dan aanvankelijk gedacht werd, al moet hij dan dus mogelijk eerst een schorsing uitzitten.