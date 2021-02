Drama voor Klopp: bijwonen begrafenis moeder door reisverbod niet mogelijk

Woensdag, 10 februari 2021 om 13:47 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:54

Jürgen Klopp kan de begrafenis van zijn onlangs overleden moeder niet bijwonen. Vanwege de strenge reisrestricties in Duitsland, als gevolg van de aanhoudende coronacrisis in Europa, kan de manager van Liverpool niet afreizen naar zijn vaderland om zijn moeder de laatste eer te bewijzen. Klopp dient derhalve thuis te blijven bij zijn familie in Liverpool.

In gesprek met de Schwarzwälder Bote bracht Klopp eerder deze week een ode aan zijn moeder, die op 81-jarige leeftijd overleed. "Ze betekende alles voor mij. Ze was een geweldige moeder en een toegewijd Christen. Ik weet zeker dat ze nu in een betere plaats vertoeft", zo klonk het uit de mond van de coach van Liverpool, die tevens benadrukte dat er een 'prachtige herdenking' zal plaatsvinden op het moment dat het weer mogelijk is om naar Duitsland af te reizen.

You’ll Never Walk Alone, Jürgen ?? pic.twitter.com/mjgSmXZWgn — Liverpool FC (@LFC) February 10, 2021

Klopp kon vorig jaar nog wel de tachtigste verjaardag van zijn moeder bijwonen in Duitsland. "Deze vreselijke tijden maken het voor mij helaas onmogelijk om bij haar begrafenis te kunnen zijn, Maar op het moment dat het weer mogelijk is zullen we uitgebreid stilstaan bij haar leven." Elisabeth Reich kreeg samen met Norbert Klopp drie kinderen, met Jürgen Klopp als jongste van het drietal. Norbert Klopp overleed in 2000 op 66-jarige leeftijd na een kort ziekbed, enkele maanden voordat de huidige Liverpool-manager bij FSV Mainz 05 aan zijn eerste trainersklus begon.

Liverpool en Klopp werden eerder deze week al geconfronteerd met de gevolgen van de coronacrisis. Voor de eerste ontmoeting met RB Leipzig in de achtste finale van de Champions League wordt uitgeweken naar de Puskas Arena in de Hongaarse hoofdstad Boedapest. De Duitse regering laat, op enkele uitzonderingen na, vanwege de besmettelijke Britse variant van het coronavirus geen vliegtuigen vanuit Groot-Brittannië landen. Hierdoor staan beide clubs op 16 februari tegenover elkaar in Boedapest. De return vindt voorlopig gewoon plaats op Anfield op 10 maart.