‘Je proeft dat ze Van de Beek nog niet met de bal vertrouwen’

Woensdag, 10 februari 2021 om 13:26 • Chris Meijer

Donny van de Beek kreeg dinsdagavond weer een basisplaats bij Manchester United. De 23-jarige middenvelder liet in het na verlenging met 1-0 gewonnen FA Cup-duel met West Ham United echter geen ijzersterkte indruk achter en werd na 73 minuten spelen vervangen door Bruno Fernandes. Mark Hughes stelde bij talkSPORT dat de spelers van Manchester United Van de Beek niet lijken te vertrouwen met de bal.

“Je proeft dat ze Van de Beek nog niet met de bal vertrouwen. Zo lijkt het, tenminste. Ik heb nog geen hele geweldige bewegingen gezien. Ook geen kleine bewegingen om ruimte te creëren, ondanks dat ik denk dat hij een speler is die daar juist gebruik van wil maken. Hij was weer teleurstellend”, gaf Hughes te kennen. “Hij speelt voor Manchester United, een waanzinnig grote club. Dan moet je wat meer laten zien dan hij op dit moment doet.”

“Je wilt die jongen een kans geven, op dit moment voelt hij zich waarschijnlijk niet gelukkig. Hij heeft een behoorlijk aantal wedstrijden op de bank gezeten en dat is hard aangekomen”, vervolgt de oud-speler van onder meer Manchester United, Barcelona, Bayern München en Chelsea. Als manager werkte Hughes voor onder meer Blackburn Rovers, Manchester City, Fulham en Stoke City. “Eerlijk gezegd verdient hij niet meer dan dit, gezien wat hij heeft laten zien in de minuten die hij heeft gekregen. Hij zal meer moeten laten zien.”

Ole Gunnar Solskjaer, manager van Manchester United, was beter te spreken over het spel van Van de Beek. “Ik vind dat we in de eerste helft echt goed speelden, Donny ook. We creëerden ruimte voor andere spelers en hij leverde daar een belangrijke bijdrage aan. Donny speelde heel degelijk en kreeg zelfs een halve kans toen hij de bal terugkreeg van Alex Telles”, zo tekenen verschillende Engelse media op uit de mond van Solskjaer. “In de tweede helft speelde het hele team minder en wilden we een paar wijzigingen doorvoeren.”