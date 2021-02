Brenner stond achter Haller en Jovic op verlanglijstje van Ajax

Woensdag, 10 februari 2021 om 12:30 • Laatste update: 14:32

De naam van Brenner Souza da Silva werd de afgelopen maand nadrukkelijk in verband gebracht met Ajax. De 21-jarige spits werd door agenten aangeboden in Amsterdam, maar verkaste uiteindelijk van São Paulo naar FC Cincinnati. Gerard Nijkamp, de Nederlandse general manager van de ambitieuze Amerikaanse club, stelt in gesprek met De Telegraaf dat de Europese clubs door de financiële gevolgen van de coronacrisis afgetroefd konden worden.

Bij Ajax stond Brenner op het lijstje achter Luka Jovic en Sébastien Haller. Eerstgenoemde verliet Real Madrid op huurbasis voor Eintracht Frankfurt, terwijl de Amsterdammers Haller voor 22,5 miljoen euro overnamen van West Ham United. Na het vertrek van Klaas-Jan Huntelaar naar Schalke 04, werd er gesuggereerd dat Ajax nog een spits zou binnenhalen. Dat gebeurde uiteindelijk niet, al verwelkomde men met de van Sevilla gehuurde Oussama Idrissi nog wel een aanvaller. Brenner maakte vorige week uiteindelijk voor elf miljoen euro de overstap naar Cincinnati, een lager bedrag dan de twaalf miljoen euro waarvoor de spits bij Ajax was aangeboden.

“In Nederland kent men zijn naam wel natuurlijk, omdat ook Ajax er eerder naar heeft geïnformeerd. Vanuit Brazilië kennen we de verhalen dat hij al langer bij de wat grotere Europese clubs op het lijstje staat. Ik snap dat daar, mede door de coronacrisis, momenteel wat langer wordt gewacht. Daar konden wij nu gebruik van maken. Ik denk dat veel clubs een poging hadden gewaagd, wanneer hij in de zomer nog bij Sao Paulo zou hebben gespeeld”, geeft Nijkamp te kennen. De voormalig technisch manager van PEC Zwolle wijst op het feit dat het seizoen in de Major League Soccer in april begint, waardoor nu het moment is voor Amerikaanse clubs om te investeren.

Daar komt bij dat São Paulo in geldnood verkeert en de transfersom goed kan gebruiken, terwijl Brenner nu het liefst een stap wilde maken. “Ik denk niet dat dit ons was gelukt in de normale tijd, maar nu kwam voor ons alles op het juiste moment samen. We kijken ernaar uit hem bij ons te zien spelen en hopelijk vormen wij nu de brug richting Europa voor Brenner”, stelt Nijkamp. “Jongens als Brenner zien ook dat het inmiddels via deze weg lukt stappen te maken. De aantrekkingskracht groeit, zoals wij die binnen de club natuurlijk óók nog hebben met Jaap Stam als trainer, wat van positieve invloed is op spelers.”

Dit seizoen kende Brenner zijn grote doorbraak op het hoogste niveau in Brazilië. Waar de spits vorig seizoen tot slechts vijf optredens en een treffer kwam, stond de teller deze jaargang al op 17 doelpunten na 33 competitiewedstrijden. Hij krijgt in Cincinnati naast Nijkamp en Stam ook te maken met assistent Said Bakkati, Haris Medunjanin, Maikel van der Werff en Jürgen Locadia.