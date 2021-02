Ron Vlaar (35) zet per direct een punt achter zijn loopbaan

Woensdag, 10 februari 2021

Ron Vlaar zet per direct een punt achter zijn loopbaan. De 35-jarige verdediger ziet zich vanwege aanhoudend fysiek ongemak genoodzaakt om zijn voetbalschoenen aan de wilgen te hangen, zo brengt AZ woensdagmiddag officieel naar buiten. Vlaar blijft ondanks zijn beslissing om te stoppen als speler wél verbonden aan de Alkmaarse club. AZ is momenteel in gesprek met de routinier over de invulling hiervan.

Vlaar verlengde vorig jaar zomer zijn contract bij AZ nog met één seizoen. In deze jaargang echter kwam de centrale verdediger slechts tot twee wedstrijden in de hoofdmacht, in beide gevallen in de voorronde van de Champions League. De ontmoeting met Dynamo Kiev op 15 september 2020 was zijn laatste als profvoetballer. Vanwege blessureleed kwam hij daarna niet meer in actie. Vlaar geeft toe dat de beslissing om te stoppen hem een behoorlijke poos heeft beziggehouden.

"Het was best wel moeilijk, moeilijker dan ik had verwacht", verklaart Vlaar woensdag voor de camera van AZ TV. "Omdat ik het zelf al even wist en op het moment dat ik het te horen kreeg vorige week, ja, toen voelde ik het al wel een beetje aankomen. Het was meer berusting dan enorme teleurstelling ofzo. Het is natuurlijk wel balen dat het zo afloopt, Maar uiteindelijk moet ik wel mijn gezondheid respecteren en is er ook nog een leven na het voetbal", aldus Vlaar, die enigszins opgelucht is dat nu bekend is dat hij niet langer voor AZ zal uitkomen.

"Ik hoef nu niet meer", gaat de gestopte verdediger verder met zijn uitleg. "De keuze is nu voor me gemaakt. Maar nu je deze beslissing definitief hebt moeten nemen, voelt dat zeker als een opluchting. Ik realiseer nu dat ik mijn lichaam niet meer hoef te kwellen of af te knijpen of hoe je dat ook wil zien. Kijk, dat is wel mijn definitie van topsport. Dat kan nu van mij afvallen, die drang hoef ik niet meer te hebben. Dus dat geeft enigszins ook wel een ontspannen gevoel moet ik zeggen", zo besluit Vlaar.

Vlaar kwam verdeeld over twee periodes tot 136 wedstrijden namens AZ, inclusief 27 duels op Europees niveau. De verdediger wist in totaal zes doelpunten en twee assists op zijn naam te brengen. Vlaar maakte in januari 2006 de overstap naar Feyenoord en ging in 2012 met Aston Villa zijn eerste buitenlandse avontuur aan. In 2015 koos hij voor een terugkeer bij AZ. Vlaar droeg 32 maal het shirt van Oranje en was één van de uitblinkers op het WK in 2014, toen het Nederlands elftal verrassend de derde plaats veroverde. Vlaar sluit zijn loopbaan af met 374 officiële duels achter zijn naam.