Huntelaar met notities in Schalke-kleedkamer: ‘Vijf of zes pagina‘s’

Vrijdag, 12 februari 2021 om 14:43 • Yanick Vos • Laatste update: 14:43

Klaas-Jan Huntelaar heeft sinds zijn terugkeer bij Schalke 04 door blessureleed nog maar weinig kunnen laten zien, maar buiten de lijnen probeert hij zijn waarde te bewijzen. De talentvolle aanvaller Matthew Hoppe is blij met de aanwezigheid van de van Ajax overgenomen spits. De negentienjarige Amerikaan hoop zoveel mogelijk te leren van de 76-voudig Oranje-international.

Huntelaar maakte in de winterstop transfervrij de overstap van Ajax naar Schalke. Door een kuitblessure heeft hij echter nog nog maar tien minuten kunnen spelen voor de club uit Gelsenkirchen. Buiten de wedstrijden om probeert Huntelaar met advies Hoppe bij te staan. “Ik heb al een paar keer met hem gesproken en hij geeft dan aanwijzingen over punten waarop ik mezelf kan verbeteren. Dat is belangrijk voor mij. Het is mooi om een speler te hebben naar wie ik toe kan met vragen, van wie ik kan leren en door wie ik beter kan worden”, zegt de Amerikaan, dit Bundesliga-seizoen goed voor vijf doelpunten, tegen Goal.

De 37-jarige Huntelaar, tussen 2010 en 2017 goed voor 126 doelpunten in 241 wedstrijden voor Schalke, wierp zich bij Ajax al op als mentor voor jonge talentvolle aanvallers en bekleedt diezelfde rol nu bij de Duitse degradatiekandidaat. Terwijl hij geblesseerd op de tribune zat bij wedstrijden van Schalke, zat hij niet stil. “Wat me aan hem is opgevallen is dat hij de dag na een wedstrijd in de kleedkamer kwam met vijf of zes pagina’s aan notities”, vertelt Hoppe, die niet vertelt na welk duel Huntelaar dit deed. “Hij ging naar spelers toe om te vertellen wat ze beter kunnen doen en wat het team beter kan doen. Dat was mooi om te zien.”

Hoppe geeft aan erg blij te zijn met de aanwezigheid van de Nederlander. “Het is natuurlijk gaaf om Huntelaar hier te hebben. Het is mooi dat ik de kans krijg om te leren van een speler die voor grote clubs heeft gespeeld en veel doelpunten heeft gemaakt. Ik probeer zo veel mogelijk van hem op te steken”, aldus Hoppe, die er alles aan wil doen om degradatie met Schalke te voorkomen. “Dat is ons grootste doel dit seizoen. Daarom focus ik me op het maken van doelpunten en het helpen van het team op iedere manier.” Schalke is hekkensluiter met acht punten uit twintig wedstrijden. Het gat met de nummer zeventien FSV Mainz 05 bedraagt vijf punten. Zaterdag wacht voor Schalke de uitwedstrijd tegen Union Berlin.