Massale lofzang op ‘reus’ De Ligt: ‘Lukaku lag bij hem aan de ketting’

Woensdag, 10 februari 2021 om 09:58 • Rian Rosendaal

Juventus plaatste zich dinsdagavond ten koste van Internazionale (0-0) voor de finale van de Coppa Italia en na afloop waren er vooral complimenten voor het optreden van Matthijs de Ligt. Het feit dat La Vecchia Signora geen doelpunten incasseerde is volgens verschillende Italiaanse media te danken aan het heldhaftige optreden van de Oranje-international. Het regent dan ook ruime voldoendes voor De Ligt, die weer helemaal terug lijkt te zijn na een absentie van enkele weken vanwege een coronabesmetting.

In de eerste ontmoeting met Inter beleefde De Ligt een moeilijke avond tegen de behendige Lautaro Martínez. De onderlinge duels met Romelu Lukaku echter verlopen dinsdagavond een stuk beter voor de Nederlandse verdediger. "Lukaku in bedwang houden is niet gemakkelijk en tevens behoorlijk vermoeiend", zo schrijft de rapporteur van Corriere dello Sport. "De Ligt slaagde er evenwel in om de aanvaller ver van het doel van Juventus te houden." De mandekker krijgt een 7 voor zijn inbreng in de finaleplaats van Juventus. Geen enkele speler van de thuisploeg kreeg overigens een hoger cijfer.

Il Messagero steekt ook de loftrompet over De Ligt. "Hij beet zich echt vast in Lukaku en en liet de spits geen enkele keer op doel schieten. Een uitstekende prestatie van De Ligt." Ook in dit geval is de beloning een 7 en ook in deze beoordeling stijgt geen enkele Juventus-speler boven De Ligt uit. Tuttomercatoweb is lovend over de ontwikkeling die de Nederlander doormaakt bij de Italiaanse grootmacht. "Hij is misschien nog geen Giorgio Chiellini, maar ook De Ligt is een reus. Hij liet zich niet afbluffen door Lukaku en hield gelijke tred met de aanvaller. Met het risico om godslasterlijk te worden: De Ligt deed het zelfs beter." Een 7 is op zijn plaats voor de centrumverdediger.

La Gazzetta dello Sport legt eveneens de focus op de pittige duels tussen De Ligt en Lukaku tijdens het bekertreffen in Turijn. "Lukaku had de pech dat hij tegenover De Ligt stond. Die is net zo groot als de aanvaller, alleen dan een stuk sneller. Tuttosport zag de international van het Nederlands elftal ook uitblinken en heeft daarvoor een 7,5 over. "In het duel der reuzen met Lukaku speelde De Ligt zonder angst. Hij zet zonder een spoortje twijfel ook druk op de helft van de tegenstander. Het lijkt zijn specialisme te worden, want geen enkele collega-verdediger bij Juventus doet hem dat na. Om het verhaal compleet te maken: De Ligt stapte van het veld met maar liefst zestien balveroveringen."

La Repubblica is razend enthousiast over het centrale verdedigingsduo bestaande uit De Ligt en Merih Demiral. "Vooral dankzij die twee hield Juventus het doel schoon. Ze deden Leanardo Bonucci en Chiellini vergeten met een prestatie van wereldformaat." Calciomercato denkt ook dat De Ligt en Demiral prima kunnen samenspelen in het hart van de Juventus-verdediging. "Demiral speelde als een ouderwetse gladiator en De Ligt was een reus in de defensie. Er waren wel wat onnauwkeurigheden, maar Lukaku lag bij hem aan de ketting. Missie geslaagd dus."