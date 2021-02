Conte toont middelvinger aan Agnelli; Juve-voorzitter schreeuwt vanaf tribune

Woensdag, 10 februari 2021 om 08:52 • Yanick Vos • Laatste update: 09:35

Juventus plaatste zich dinsdagavond ten koste van Internazionale voor de finale van de Coppa Italia. Onderwerp van gesprek in de Italiaanse media was na afloop van de halve finale een ruzie tussen Inter-trainer Antonio Conte en Andrea Agnelli, voorzitter van Juventus. Na 45 minuten spelen stak Conte zijn middelvinger op richting de tribune en na afloop legde hij uit waarom hij dat deed.

Door het 0-0 gelijkspel in Turijn plaatste Juventus zich voor de finale van het Italiaanse bekertoernooi, daar de eerste ontmoeting vorige week met 1-2 werd gewonnen. De wedstrijd in de Allianz Arena was intens en vanaf de tribune liet Agnelli zich regelmatig horen. Het leidde tot irritatie bij Conte, die een groot verleden heeft bij Juventus. De Inter-trainer speelde tussen 1991 en 2004 voor la Vecchia Signora, terwijl hij tussen 2011 en 2014 trainer was in Turijn.

Halverwege de wedstrijd stak Conte zijn middelvinger op terwijl hij op weg was naar de catacomben van het stadion. Na afloop van de wedstrijd vierde Agnelli het bereiken van de finale uitbundig en schold hij vanaf de tribune de huid van Conte vol. “Juventus moet wat meer beleefdheid tonen”, zei Conte na afloop. “Ze moeten wat meer sportiviteit en respect laten zien voor degenen die werken”, aldus de Inter-trainer.

Juventus president Agnelli appears to insult Antonio Conte at the end of the game - Bianconeri sources claim that the Inter manager directed a middle finger at his former employer at half time. (Repubblica) pic.twitter.com/yxljGkOZ2S