Manchester City betaalt maximaal 17 miljoen euro voor 17-jarige Braziliaan

Woensdag, 10 februari 2021 om 07:40 • Yanick Vos • Laatste update: 08:07

Manchester City staat op het punt om de talentvolle Kayky in te lijven. Volgens transferexpert Fabrizio Romano is de Engelse grootmacht het eens geworden met Fluminense over de transfersom van de zeventienjarige buitenspeler. Kayky blijft voorlopig spelen bij zijn huidige club en maakt in 2022 de overstap, wanneer zijn werkvergunning wordt afgegeven en het papierwerk is afgerond.

Volgens Romano betaalt Manchester City minimaal tien miljoen euro. Dat bedrag kan in de toekomst middels variabelen oplopen naar zeventien miljoen euro. Met de deal troeven the Citizens diverse clubs uit Europa af. Naar verluidt hadden ook Shakhtar Donetsk, Liverpool en een aantal Spaanse clubs interesse in Kayky, die vanwege zijn speelstijl in eigen land wordt vergeleken met Neymar.

Kayky, die in juni zijn achttiende verjaardag viert, staat bij Fluminense onder contract tot aan de zomer van 2022. Transfermarkt schat de huidige marktwaarde van het talent in op een bedrag van twee miljoen euro. Manchester City zou naast Kayky ook Metinho willen overnemen van Fluminense. De waarde van de zeventienjarige middenvelder wordt geschat op ongeveer zes miljoen euro.