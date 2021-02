André Onana maakte nóg een fout; Ajax wijst naar Michael Bresciani

Woensdag, 10 februari 2021 om 07:17 • Laatste update: 07:44

Het slikken van het middel Lasimac heeft Ajax-keeper André Onana een schorsing van twaalf maanden opgeleverd, maar volgens de Volkskrant is dat niet de enige fout die hij maakte. De krant schrijft dat het tegen de regels van Ajax is om zomaar een medicijn te gebruiken. Spelers horen daarover overleg te plegen met de medische staf en eventueel legt de dokter een huisbezoek af.

De ochtendkrant weet te melden dat behalve Onana op 30 oktober ook nog vijf andere spelers van Ajax op doping zijn gecontroleerd door de UEFA. Op 18 november werd bekend dat de Kameroense sluitpost positief had getest op het middel Furosemide. Omdat het om een licht vergrijp ging mocht Onana in actie blijven komen voor Ajax tot een uitspraak volgde. De Europese voetbalbond gelooft het verweer van Ajax dat het ging om een vergissing, waardoor de schorsing niet op meerdere jaren is uitgekomen.

Ajax heeft aangekondigd dat het in beroep zal gaan bij het internationaal sporttribunaal CAS. Onana vraagt volgens de krant binnen nu en twee weken een spoedzaak aan, waarna er binnen een paar dagen een uitspraak kan volgen. De Volkskrant meldt dat Ajax ter ondersteuning een dossier aanlevert, waarin de club wijst naar de zaak van wielrenner Michael Bresciani. Hij kreeg in 2018 twee maanden schorsing voor dezelfde vergissing. Ook hij gebruikte Furosemide onopzettelijk en werd relatief licht gestraft.

Bresciani werd in oktober 2017 na zijn eerste wedstrijd voor zijn nieuwe ploeg Bardiani-CSF postitief gestest. De Internationale Wielerunie UCI deed onderzoek en kwam tot de conclusie dat de inmiddels 26-jarige Italiaanse wielrenner niet de intentie had om het vochtafdrijvende middel te slikken. “Een consequente beslissing die de renner volledig vrijspreekt van beschuldigingen van het schenden van antidopingregels”, liet Bardiani-CSF weten in een reactie. “De uitleg van de UCI bewijst dat Bresciani geen enkele interne regel heeft overtreden.”

“Wij doen uitdrukkelijk afstand van prestatie bevorderende middelen, wij staan uiteraard voor een schone sport. Dit is een verschrikkelijke tegenvaller, voor André zelf maar zeker ook voor ons als club”, liet algemeen directeur Edwin van der Sar vorige week vrijdag weten. “André is een topkeeper, die al jarenlang zijn waarde bewijst voor Ajax en erg populair is bij de fans. Wij hadden gehoopt op een voorwaardelijke schorsing of op een veel kortere schorsing dan deze twaalf maanden, omdat het aantoonbaar niet bedoeld is geweest om zijn lichaam te versterken en zodoende zijn prestaties te kunnen verbeteren.”