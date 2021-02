Ten Hag laat Promes buiten de Ajax-selectie voor duel met PSV

Woensdag, 10 februari 2021 om 06:50 • Laatste update: 07:20

Quincy Promes heeft mogelijk zijn laatste wedstrijd voor Ajax gespeeld. De Telegraaf schrijft maandag dat de Oranje-international geen toekomst meer lijkt te hebben bij zijn huidige club. Bronnen binnen de club bevestigen tegenover de krant dat Erik en Hag hem buiten de selectie heeft gelaten voor de wedstrijd van vanavond (20.00 uur) tegen PSV in de TOTO KNVB Beker.

Promes was in de slotdagen van de transfermarkt hard op weg naar Spartak Moskou. Een deal leek aanstaande, waardoor Ajax besloot om Oussama Idrissi op huurbasis over te nemen van Sevilla. Tot een overstap van Promes is het echter nog niet gekomen. Ten Hag heeft voor het duel met PSV besloten om hem buiten de selectie te laten, wat volgens de ochtendkrant ongetwijfeld een reden zal zijn voor het management van de 29-jarige buitenspeler om de deal met Spartak Moskou alsnog af te ronden.

Ajax kan tegen PSV weer beschikken over Nicolás Tagliafico. De linksback is hersteld van een oogblessure, al trainde hij nog wel met een bril op en zal hij die vanavond in de Johan Cruijff ArenA ook dragen. Ryan Gravenberch is geschorst voor het treffen met PSV en mogelijk wordt hij op het middenveld vervangen door Daley Blind. De krant schrijft dat Ten Hag op de trainingen experimenteerde met de routinier op de plaats van Gravenberch. In dat geval zal Lisandro Martínez centraal in de achterhoede starten.

Noussair Mazraoui is nog een klein vraagteken. Mocht de Marokkaans international niet inzetbaar zijn, dan zal Ten Hag kiezen voor Devyne Rensch. PSV moet het doen zonder Mario Götze, Cody Gakpo, Noni Madueke en Nick Viergever, die allemaal met een blessure kampen. Vorige maand stonden Ajax en PSV ook al tegenover elkaar in Amsterdam; toen eindigde de topper in een 2-2 gelijkspel.