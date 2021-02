Bazoer kan ogen niet geloven: ‘Weet je hoe vaak dat gebeurt in een wedstrijd?’

Dinsdag, 9 februari 2021 om 23:50 • Jeroen van Poppel

Riechedly Bazoer bereikte dinsdagavond met Vitesse de halve finale van de TOTO KNVB Beker, maar voelde zich in de wedstrijd tegen Excelsior (0-1 winst) bepaald niet gesteund door de arbitrage. De verdediger annex middenvelder moest toezien hoe een doelpunt van ploeggenoot Armando Broja werd afgekeurd door VAR Laurens Gerrets, omdat de bal niet stil lag toen Bazoer de vrije trap in aanloop naar de treffer nam.

"Net zei iemand ook al: 'Weet je hoe vaak dat gebeurt in een wedstrijd?'", is de reactie van Bazoer voor de camera van ESPN. Op de beelden te zien is dat de bal nog nét rolde toen hij die wegtrapte. "Dit is echt minimaal Voor mijn gevoel lag hij stil. Als je 'm affluit, dan moet je 'm overal affluiten. Daar is geen beginnen aan." Bazoer krijgt daarna ook beelden te zien van een grove overtreding van Brandon Ormonde-Ottewill op de enkels van Oussama Tannane, die door zowel scheidsrechter Dennis Higler als VAR Gerrets onbestraft bleef. "Dit is volgens mij duidelijk rood, volgens mij klapt zijn enkel helemaal dubbel."

Riechedly Bazoer komt nog even terug op de beslissingen van scheidsrechter Higler en de VAR.



"Dit is volgens mij duidelijk rood" pic.twitter.com/uA4cQiZhQc — ESPN NL (@ESPNnl) February 9, 2021

Ook Vitesse-trainer Thomas Letsch reageert verbaasd op de afgekeurde treffer. "Natuurlijk is er een regel", aldus de Duitser. "Als de bal rolt, dan telt het doelpunt niet. Maar op dit veld kan een bal helemaal niet stilliggen. Als ik het nu zie, maakt het niet uit, we hebben gewonnen. Maar als we in de laatste minuut een tegengoal hadden gehad, had ik nu anders gereageerd."

Letsch was het ook oneens met de beslissing van Higler om Ormonde-Ottewill niet te bestraffen voor zijn tackle op Tannane. "Dit was een rode kaart, absoluut", aldus Letsch. "Ik heb de scheidsrechter verteld dat ik in de eerste seizoenshelft niet begreep waarom de VAR vaak rode kaarten gaf als een speler net te laat kwam. Maar als ik dit zie, is het een overduidelijke rode kaart." Vitesse won uiteindelijk door een late treffer van Loïs Openda. "Als je scoort in de laatste minuut, is dat fijn", zegt Letsch. "Maar we hadden het eerder moeten beslissen. We creëerden meer kansen dan in de laatste wedstrijden."