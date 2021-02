Memphis Depay wijst Olympique Lyon ook de weg in Coupe de France

Dinsdag, 9 februari 2021 om 22:57 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 23:04

Olympique Lyon is dinsdagavond een ronde verdergekomen in de Coupe de France. Het team van Rudi Garcia had in eigen huis weinig moeite met Ajaccio uit de Ligue 2: 5-1. Vier van de vijf doelpunten van L’OL werd in de eerste helft gemaakt. Memphis Depay nam de openingstreffer voor zijn rekening, nadat hij afgelopen weekeinde al tweemaal tegen RC Strasbourg had gescoord. Het was voor de aanvaller doelpunt nummer 14 van het seizoen na 25 wedstrijden in alle competities.

Depay had tien minuten om Olympique Lyon aan de leiding te brengen. Ajaccio leed balverlies ter hoogte van de middenlijn, waarna het team van Garcia snel omschakelde en Islam Slimani een hoge pass richting de Nederlander gaf. Met een heerlijke volley werkte hij de bal in de rechterhoek achter doelman Benjamin Leroy: 1-0. Twaalf minuten later volgde al het tweede doelpunt van les Gones: na een voorzet van Mattia De Sciglio vanaf rechts richting de eerste paal werkte Slimani de bal hoog binnen.

Lyon kwam twee minuten later via een mooie teamgoal op 3-0: na een opbouw over diverse schijven gaf Bruno Guimaraes een goede steekpass op Maxwel Cornet, die de bal langs Leroy werkte. Rayan Cherki bepaalde in de 37e minuut de ruststand. De zeventienjarige aanvaller rukte op vanaf de middenlijn en na een combinatie met Slimani schoot hij de bal hard en hoog in het doel: 4-0. Depay werd in de rust vervangen door Houssem Aouar, die twaalf minuten voor tijd een strafschop benutte.

Vlak voor tijd zette Riad Nouri aan de andere kant van het veld vanaf elf meter de eindstand op het scorebord: 5-1. Het team van Garcia speelt zaterdag in de Ligue 1 in eigen huis tegen Montpellier. De achterstand op koploper Lille OSC bedraagt slechts twee punten, maar de voorsprong op titelverdediger Paris Saint-Germain is maar slechts één punt.