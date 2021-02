Door blessures geplaagd Real Madrid wint en houdt eindelijk de nul

Dinsdag, 9 februari 2021 om 22:52 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 23:07

Een uitgekleed Real Madrid heeft dinsdagavond geen fout gemaakt in LaLiga. Het thuisduel met streekgenoot Getafe werd wel enigszins moeizaam gewonnen: 2-0. De regerend landskampioen, waar liefst acht spelers door blessureleed ontbraken én Toni Kroos geschorst was, hield bovendien voor het eerst na vijf officiële duels, waarin men liefst acht tegendoelpunten om de oren kreeg, de nul. Het betrof een inhaalduel van de uitgestelde eerste speeldag.

Real Madrid werkte een goede eerste helft af, maar het ontbrak aan één ding: een doelpunt. Het team van Zinédine Zidane had 69 procent balbezit in de eerste 45 minuten en dook met regelmaat in het strafschopgebied van de streekgenoot op. Onnauwkeurigheid speelde de thuisploeg parten, al mocht ook het optreden van doelman David Soria genoemd worden. De sluitpost van Getafe maakte de beste kansen van Luka Modric en Karim Benzema onschadelijk.

Daar is de 2-0 al! ?? Ferland Mendy is het begin én eindstation van de goal ??#ZiggoSport #LaLiga #RMAGET pic.twitter.com/RoAFH6t4Rk — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 9, 2021

In de veertiende minuut zette Soria zijn hand tegen een kopbal van Benzema en acht minuten voor de pauze keerde hij een krachtig schot van Modric binnen het strafschopgebied. Getafe kon zich in aanvallend opzicht amper laten gelden en Thibaut Coirtous kende dan ook een rustige eerste helft. Real Madrid sloeg na een uur spelen toe: na een heerlijke voorzet van Vinicius Junior vanaf de rechterkant kopte Benzema de bal in de rechterhoek.

Getafe probeerde terug in de wedstrijd te komen, maar Real Madrid maakte achterin een zekere indruk en had slechts zes minuten nodig om opnieuw tot scoren te komen. Dit keer was de voorzet van de linkerkant, van Marcelo, en werkte Ferland Mendy het leer bij de eerste paal diagonaal binnen: 2-0. Het team van Zidane speelde het duel professioneel uit en kreeg in de slotminuten toch nog een domper te verwerken. Marcelo hinkte en moest zich laten vervangen door Víctor Chust.

Real Madrid heeft nu vijf punten minder dan koploper Atlético Madrid, al heeft het team van Diego Simeone wel twee wedstrijden minder gespeeld. Barcelona heeft één wedstrijd minder dan Real Madrid en speelt zaterdag thuis tegen Deportivo Alavés. Het team van Ronald Koeman speelt woensdag eerst in de halve finale van de Copa del Rey tegen Sevilla.