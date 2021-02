Juventus stelt finaleplek ondanks gemiste kansen van Ronaldo veilig

Dinsdag, 9 februari 2021 om 22:38 • Jeroen van Poppel

Juventus heeft dinsdagavond de finale van de Coppa Italia bereikt. De ploeg van trainer Andrea Pirlo had thuis tegen Internazionale genoeg aan een doelpuntloos gelijkspel (0-0), nadat de eerste wedstrijd vorige week met 1-2 was gewonnen in Milaan. Cristiano Ronaldo miste namens Juventus diverse grote kansen, maar de finaleplek van la Vecchia Signora kwam door de marge uit de heenwedstrijd geen moment in gevaar. Juventus speelt in de finale tegen Napoli of Atalanta.

Matthijs de Ligt begon na zijn korte invalbeurt tegen AS Roma nu in de basis bij Juventus. De voormalig Ajacied vormde een centraal duo met Merih Demiral, waar het centrum zaterdag nog werd gevormd door oudgedienden Leonardo Bonucci en Giorgio Chiellini. Aan de zijde van Internazionale kregen voormalig Eredivisie-spelers Christian Eriksen en Stefan de Vrij een basisplaats.

Beide ploegen waren aan elkaar gewaagd in de eerste helft. Romelu Lukaku kopte namens Inter rakelings naast uit een vrije trap van Eriksen, terwijl Lautaro Martínez in de rebound na een geblokt schot van Eriksen via een verdediger van Juventus over schoot. Aan het einde van de eerste helft volgde aan de andere kant twee mogelijkheden achter elkaar voor Cristiano Ronaldo. De Portugees zag zijn eerste schot op de rand van de zestien geblokt worden en stuitte verderop in dezelfde aanval bij de tweede paal op keeper Samir Handanovic.

Ook na rust was de eerste mogelijkheid voor Inter, dat in de persoon van Achraf Hakimi de bal rakelings naast krulde. Ronaldo dook aan de overkant twee keer gevaarlijk op. Vooral bij de tweede kans toonde de steraanvaller zijn klasse, door met een dubbele schaar de defensie van Inter op het verkeerde been te zetten, maar zijn beide schoten werden knap gekeerd door Handanovic. Inter had twee doelpunten nodig en voerde in de slotfase de druk op. Stefano Sensi mocht van dichtbij aanleggen, maar zag zijn poging geblokt worden door een woud aan benen van Juventus-verdedigers.