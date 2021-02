Vitesse in extremis naar halve finale na curieus bekerduel

Dinsdag, 9 februari 2021 om 21:56 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 22:04

Vitesse is de eerste halvefinalist van het toernooi om de TOTO KNVB Beker. De ploeg van trainer Thomas Letsch won dinsdagavond van Excelsior op een avond waarin de VAR tot tweemaal toe een hoofdrol vertolkte: 0-1. Loïs Openda maakte ver in blessuretijd de goal voor de nummer drie van de Eredivisie. Het is voor het eerst in vier jaar dat Vitesse de halve finales van het toernooi bereikt. In 2017 legden de Arnhemmers voor het eerst beslag op de beker.

De bezoekers uit Arnhem begonnen voortvarend aan de wedstrijd en creëerden naarmate de tijd verstreek grote kansen via Loïs Openda en Armando Broja. Een van richting veranderd schot van Openda in de zeventiende minuut eindigde in het zijnet. Uit de daaropvolgende hoekschop schoot Million Manhoef, maar dat deed hij wel recht in de handen van Alessandro Damen. Twintig minuten later kwam Excelsior goed weg: Broja werd door Patrick Vroegh met één pass alleen voor Damen gezet, waarna de huurling van Chelsea de bal te ver in de hoek wilde plaatsen. De rechterpaal stond een openingstreffer in de weg.

Een aderlating voor Letsch was het uitvallen van Thomas Bruns na een half uur spelen. Hij kon niet verder nadat hij verkeerd was terechtgekomen na een duel met Luigi Bruins en werd vervangen door Daan Huisman. Met Matús Bero en Sondre Tronstad miste Vitesse al twee belangrijke krachten op het middenveld. Excelsior, waar Brandon Ormonde-Ottewill in de eerste minuut aan de aandacht van de arbiter en de VAR ontsnapte na een toch zware charge op de enkel van Oussama Tannane, probeerde in de eerste 45 minuten waar mogelijk de voetballende oplossing te zoeken, maar een echte kans bleef uit. Het meeste gevaar was van Joël Zwarts afkomstig.

?? Vitesse dacht op voorsprong te komen, maar de bal rolde nog lichtjes bij een snel genomen vrije trap van Bazoer. De VAR keurt het doelpunt af!



#?? #excvit pic.twitter.com/hpXDj3IGCk — ESPN NL (@ESPNnl) February 9, 2021

Ook in de tweede helft waren Excelsior en Vitesse aan elkaar gewaagd en ging het duel op en neer. De bezoekers, die net als in de eerste helft voortvarend uit de kleedkamers waren gekomen, hadden ook na 66 minuten het geluk niet aan hun zijde. Openda creëerde wat ruimte voor zichzelf en schoot de bal buiten het bereik van Damen op de rechterpaal. Vier minuten later was het wel raak toen Broja na voorbereidend werk van Riechedly Bazoer en Openda de 0-1 binnentikte. De VAR attendeerde scheidsrechter Dennis Higler er echter op dat Bazoer, die de bal vanuit een vrije trap aan Openda mee had gegeven, het leer niet helemaal stil had gelegd. De treffer werd zodoende afgekeurd.

Vitesse zette wat meer aan en was vier minuten voor tijd héél dicht bij de 0-1. Broja dacht de bal binnen te koppen, maar Damen kon de bal, met een beetje hulp van Bruins, net op tijd van de doellijn weghalen. Het was echter een voorbode van de winnende treffer in de extra tijd. Maximilian Wittek gaf een cruciale voorzet op Openda, die de bal beheerst in de rechterhoek schoot: 0-1.