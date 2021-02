Stunt in Turkije: Fenerbahçe strandt in kwartfinales Türkiye Kupasi

Dinsdag, 9 februari 2021 om 21:26 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 21:46

Fenerbahçe is klaar in het toernooi om de Türkiye Kupasi. Het team van trainer Erol Bulut verslikte zich dinsdagavond in eigen huis in Istanbul Basaksehir, dat na een noodzakelijke verlenging met 1-2 won en zich daarmee als eerste team voor de halve finales van het Turkse bekertoernooi heeft geplaatst. De overige kwartfinales gaan tussen Sivasspor en Antalyaspor, Galatasaray en Alanyaspor, en Konyaspor en Besiktas. De resterende kwartfinales van het toernooi, dat vorig jaar door Trabzonspor werd gewonnen, worden woensdag en donderdag afgewerkt.

,

Het venijn in de eerste helft zat in de laatste minuten voor rust. Basaksehir, dat in de Süper Lig naar een teleurstellende zeventiende plaats is afgegleden, brak goed uit en ter hoogte van de middenlijn werd Mauricio Lemos afgetroefd door Deniz Türüç, die zijn slimme beweging moest bekopen met een ferme trap. Scheidsrechter Firat Aydinus gaf voordeel en uiteindelijk belandde de bal aan de rechterkant bij Junior Fernandes. Het lage schot van de Chileen in de rechterhoek leek houdbaar, maar toch ging het leer via de handen van doelman Harun Tekin tegen de touwen: 0-1.

Dat was niet de enige domper voor Fenerbahçe, de gedeeld lijstaanvoerder van de Süper Lig, vlak voor rust. Aydinus gaf Lemos geel voor zijn charge op Türüç, maar de VAR attenteerde de scheidsrechter op de ernst van de overtreding. De leidsman bekeek de beelden op de monitor, veranderde van mening en gaf de verdediger een rode kaart. Voor Türüç zat het duel er meteen op: de geboren Enschedeër kon het duel niet hervatten en liet zich vervangen door Fredrik Gulbrandsen.

Bulut greep na rust meteen in en voerde drie wijzigingen door: Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz en Mesut Özil kwamen binnen de lijnen voor Caner Erkin, Sinan Gümüs en Mame Thiam. Een kwartier later volgde een vierde en aanvallende wissel: Ferdi Kadioglu werd vervangen door Enner Valencia, die iets meer dan tien minuten nodig had om de achterstand weg te poetsen. Na een lange bal van Osayi-Samuel van achteren kopte Papiss Cissé de bal richting de invaller, die niet werd aangepakt en de bal net binnen het strafschopgebied, én tussen drie tegenstanders, in de linkerhoek schoot: 1-1.

Een hard gelag voor Basaksehir, dat enkele minuten eerder via Gulbrandsen dicht bij de 0-2 was geweest. Tekin had echter een goede redding in huis. In de zesde minuut van de noodzakelijke verlenging sloeg de Noor alsnog toe. De verrassende inzet van de aanvaller op doel, net buiten de linkerkant van het strafschopgebied, was te machtig voor Tekin, die eigenlijk op een voorzet had gerekend. In de slotminuten claimde Fenerbahçe nog een strafschop na een valpartij van Valencia. Aydinus weigerde naar de stip te wijzen en bleef ook na het bekijken van de beelden achter zijn beslissing staan.