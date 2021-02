William Saliba onder vuur vanwege filmpje met masturberende teamgenoot

De Franse voetbalbond (FFF) is een onderzoek gestart naar William Saliba. De negentienjarige verdediger, die sinds januari door Arsenal is uitgeleend aan OGC Nice, heeft drie jaar geleden een bizar filmpje opgenomen, dat dinsdag uitlekte op diverse sociale media. In de video toont Saliba een masturberende ploeggenoot in de kleedkamer.

In het filmpje komt eerst alleen het gezicht van Saliba in beeld. De centrumverdediger draait dan zijn telefoon, waardoor plotseling zijn poedelnaakte teamgenoot naast hem in beeld verschijnt. Het is niet duidelijk wie dat precies is, maar gezien het trainingspak dat Saliba draagt is het vermoedelijk een ploeggenoot van een Frans jeugdelftal. De overige spelers die in beeld komen lijken totaal niet op te kijken van hun masturberende teamgenoot.

De FFF heeft de beelden inmiddels in handen en start een onderzoek. De voetbalbond beschouwt de video als schadelijk voor het imago van de FFF en het voetbal in zijn geheel. Saliba speelde 22 interlands voor diverse Franse jeugdelftallen; zijn debuut in de hoofdmacht van Frankrijk heeft hij (nog) niet gemaakt. Het is onbekend wat voor straf de mandekker boven het hoofd hangt.

Dinsdag kwam Saliba ook al in het nieuws vanwege een interview dat hij gaf aan RMC Sport over Mikel Arteta. De achterhoedespeler verwijt het de manager dat hij bij Arsenal te weinig kans heeft gekregen. "Hij heeft me beoordeeld op tweeënhalve wedstrijd", zei Saliba. "Ik zou graag meer wedstrijden hebben gespeeld, maar volgens hem was ik er niet klaar voor. Ik wachtte tot ik een kans van Arteta kreeg, maar soms gaat het zo in het voetbal."