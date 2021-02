Ajax wil Johan Cruijff ArenA zo snel mogelijk overnemen

Dinsdag, 9 februari 2021 om 20:28 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:38

Ajax is van plan om de Johan Cruijff ArenA te kopen, zo heeft algemeen directeur Edwin van der Sar volgens De Telegraaf aan de aandeelhouders van de club laten weten. De Amsterdammers betalen tien miljoen euro aan huur om in het stadion wedstrijden te mogen spelen en willen daar vanaf. Ajax wil met het kopen van het stadion, of in elk geval de meerderheid van de aandelen, een stap dichter naar de Europese top zetten.

Er is al langere tijd sprake van een conflict tussen de directie van de ArenA en die van Ajax. Zo is er onmin over de verschillende sponsorcontracten: Ajax en het stadion sluiten onafhankelijk van elkaar sponsordeals, waardoor het kon gebeuren dat het stadion bier van Heineken schenkt, terwijl Bud de sponsor van Ajax is. Ook is het de voetbalclub een doorn in het oog dat het stadion meeprofiteert van zijn successen: hoe meer toeschouwers Ajax trekt, hoe hoger de huur, zo zijn de afspraken.

Ook zijn de horeca-inkomsten volledig voor de ArenA en ook die zijn de afgelopen jaren als gevolg van de successen van Ajax flink gestegen. De club heeft het stadion tientallen miljoenen euro's geleend voor verbouwingen, omdat het stadion dat niet kon betalen. Wat Ajax steekt is dat de ArenA de laatste keer voor een lening bij ABN Amro aanklopte, en de lening van Ajax 'achterstelde': die wordt daardoor als laatst terugbetaald.

"De verstandhouding is het afgelopen jaar verder verslechterd", zei Van der Sar tegenover de aandeelhouders van de club. "Ajax is huurder, aandeelhouder, certificaathouder en schuldeiser (leningverstrekker, red.) en dus de belangrijkste stakeholder." De ArenA is niet bereid om goed samen te werken. Op diverse vlakken zal de ArenA een andere houding moeten aannemen tegenover Ajax. Denk aan de verdeling van de opbrengsten uit catering."

Voorlopig lijkt het er niet op dat de ArenA mee wil werken aan een overname door Ajax, zo legt Van der Sar verder uit. "Denk ook aan de consequente weigering van de ArenA in gesprek te gaan over het verwerven van een meerderheidsbelang in de ArenA. Een meerderheid voor Ajax zou een oplossing voor de financiële en operationele problemen kunnen bieden. Op alle genoemde beleidsterreinen zijn door de ArenA stappen teruggedaan in plaats van vooruit. De ArenA schuift de belangen van Ajax en van haar stakeholders consequent terzijde."

De directie van Ajax heeft in december een zogeheten gele kaart uitgedeeld aan de collega's van de ArenA vanwege het gevoerde beleid. Henk Markerink, directeur van de Johan Cruijff ArenA, wil inhoudelijk niet veel kwijt, maar zegt tegenover De Telegraaf wel: "De gele kaart is een crie du coeur (hartenkreet, red.) van Van der Sar. Er zit emotionele lading om dit dossier heen. Covid speelt een rol, iedereen heeft het moeilijk en dat geeft extra spanningen. We zijn nu in gesprek met Ajax en de gemeente."