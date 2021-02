Burnley voorkomt op allerlaatste moment blunder met Erik Pieters

Dinsdag, 9 februari 2021 om 18:54 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:00

Burnley is woensdagavond tóch zonder Erik Pieters begonnen aan de FA Cup-wedstrijd tegen Bournemouth. Manager Sean Dyche had de 32-jarige linksback aanvankelijk opgesteld, maar kwam er op het allerlaatste moment achter dat de Nederlander geschorst is. De fout werd net op tijd hersteld om reglementaire uitsluiting van het toernooi en een geldboete te voorkomen.

Dyche was er niet van op de hoogte dat Pieters vanwege twee gele kaarten eerder in het seizoen geschorst was voor de bekerwedstrijd. Ook de linkervleugelverdediger zelf wist dat niet, waardoor hij 'gewoon' in de basisopstelling stond die door Burnley een uur voor de wedstrijd gecommuniceerd werd. De fout werd echter tijdig ontdekt en twintig minuten voor de aftrap verscheen een nieuwe formatie, waarin Pieters vervangen was door Anthony Glennon.

REVISED LINE-UP | Here is how the Clarets line-up to face @afcbournemouth this evening at Turf Moor. ?? Due to an administrative error, Erik Pieters no longer plays tonight and Anthony Glennon will come in for the left-back. ??#BURAFCB | #UTC | #EmiratesFACup | @eToro pic.twitter.com/KIQRORh3Vx — Burnley FC (@BurnleyOfficial) February 9, 2021

Burnley zelf spreekt van 'een administratieve fout', maar volgens The Bournemouth Echo was het wel degelijk de bedoeling dat Pieters zou spelen. Mocht de geschorste linksback zijn opgesteld, dan zou Burnley ongeacht het resultaat tegen Bournemouth uit het FA Cup-toernooi worden gezet. De wedstrijd is om 18.30 uur van start gegaan.