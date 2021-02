Persona non-grata haalt uit naar Arteta: ‘Ik ben beoordeeld op 2,5 wedstrijd’

Dinsdag, 9 februari 2021 om 18:26 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:28

William Saliba wijt zijn tot nu toe teleurstellende periode als speler van Arsenal vooral aan een gebrek aan kansen van manager Mikel Arteta. De negentienjarige verdediger, die in januari werd verhuurd aan OGC Nice, haalt tegenover RMC Sport uit naar de Spaanse coach.

Arsenal betaalde in 2019 dertig miljoen euro aan AS Saint-Étienne voor Saliba, om hem het eerste seizoen terug te verhuren aan dezelfde Franse club. Afgelopen zomer wilde de centrumverdediger bij Arsenal voor zijn kans vechten, maar een succes werd dat niet. Toen the Gunners besloten om Saliba aan te trekken was Unai Emery nog de manager van de club, maar die werd eind 2019 ontslagen en vervangen door Arteta. Laatstgenoemde zag het volgens Saliba totaal niet in hem zitten.

"De trainerswissel veranderde ook voor mij veel. Hij heeft me beoordeeld op tweeënhalve wedstrijd", zegt Saliba. "Ik zou graag meer wedstrijden hebben gespeeld, maar volgens hem was ik er niet klaar voor." De Frans jeugdinternational zat in de eerste seizoenshelft in slechts twee officiële wedstrijden van Arsenal op de bank en speelde zijn duels bij de Onder-23. Tot zijn debuut in de hoofdmacht kwam het nog niet. "Ik wachtte tot ik een kans van Arteta kreeg, maar soms gaat het zo in het voetbal."

Saliba heeft zich bij Nice direct in de basis geknokt en miste in de afgelopen zeven wedstrijden van de Franse nummer dertien geen enkele minuut. Arteta heeft al aangekondigd dat de mandekker in principe een nieuwe kans krijgt in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. "Ik weet dat het soms moeilijk uit te leggen is of te begrijpen na het geld dat de club heeft uitgegeven om hem binnen te halen, maar er zijn veel dingen met hem gebeurd, hij is een langetermijnspeler voor ons en we moeten hem ook beschermen", zei Arteta eerder. "Hij keert in de voorbereiding terug. Hopelijk komt hij terug met meer ervaring en ontwikkelt hij zich goed, daarom hebben we de beslissing genomen."