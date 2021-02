Sneijder ondervindt hevige concurrentie rond overname FC Den Bosch

Dinsdag, 9 februari 2021 om 16:37 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:44

Wesley Sneijder heeft in de strijd rond de overnameplannen bij FC Den Bosch flinke concurrentie gekregen, zo meldt het Brabants Dagblad. De Amerikaanse Pacific Media Group (PMG) heeft een concreet en gedetailleerd plan ingediend om de club uit de Keuken Kampioen Divisie uit het slob te trekken. Het plan van de Amerikaanse investeringsgroep gaat veel verder dan het plan wat Sneijder eerder indiende.

PMG, dat met het Belgische KV Oostende, het Franse AS Nancy, het Zwitserse FC Thun en Barnsley in Engeland al een viertal voetbalclubs onder zijn hoede heeft, zou volgens ingewijden bij de Brabantse club op dit moment de beste papieren hebben voor de overname. Ebert Dollevoet, zakenpartner van Sneijder, bevestigt dat Sneijder als technisch directeur moet fungeren bij Den Bosch, terwijl hij de commerciële baas moet worden. “En dat er binnen een week duidelijkheid moet zijn. Want we willen wel weten waar we aan toe zijn”, aldus Dollevoet.

Sneijder en zijn partners hebben voorgesteld om Den Bosch volledig schuldenvrij te maken en over te nemen voor een symbolisch bedrag van één euro. Het Amerikaanse PMG is van plan om anderhalf miljoen euro in de nummer voorlaatst van de Keuken Kampioen Divisie te investeren. Naast het team van Sneijder en PMG zijn er nog twee geïnteresseerde partijen om Den Bosch over te nemen. Een van hen zou connecties hebben met Kakhi Jordania, die eerder aan het roer stond bij Den Bosch.

Sneijder kwam terecht bij FC Den Bosch door zijn vriend Dollevoet. Laatstgenoemde is met zijn bedrijf Top Events sponsor en tevens de verzorger van de catering in het stadion. Het tweetal wordt volgens de krant bij de overnameplannen gesteund door een aantal partners. Wie dat zijn, wilde Sneijder onlangs niet laten weten. “Dat komt allemaal wel. En misschien wel sneller dan je denkt.” Sneijder zat onder andere op de tribune toen Den Bosch in eigen huis met 1-1 gelijkspeelde tegen NAC Breda.