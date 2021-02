Jol stopt als technisch manager bij ADO: ‘Mijn focus ligt nu breder’

Dinsdag, 9 februari 2021 om 16:21 • Yanick Vos • Laatste update: 16:21

Martin Jol stopt als technisch manager van ADO Den Haag, maar blijft wel aan de club verbonden. De degradatiekandidaat meldt dinsdagmiddag op de clubwebsite dat Jol zich gaat richten op andere taken. Met de terugkeer van Nasser El Khayati zijn de taken van Jol als het hoofd van het Technisch Hart afgerond, zo schrijft ADO Den Haag.

Jol slaagde er de afgelopen transferperiode in om de selectie van ADO op verschillende posities te versterken. Onder meer Daryl Janmaat, Youness Mokhtar, Juan Familia-Castillo en El Khayati werden aan de selectie van Ruud Brood toegevoegd. Jol gaat zich in een andere rol sterk maken voor het realiseren van een gezamenlijke topsportlocatie voor het eerste elftal, de jeugd en de dames in het Zuiderpark.

“Ik denk dat we er alles aan hebben gedaan om ADO Den Haag op de rails te krijgen”, zegt Jol. “Met de komst van Nasser is de selectie rond en is mijn werk op technisch vlak gedaan. Het is een geschikt moment om me terug te trekken als hoofd van het Technisch Hart, ook omdat de club nu alle tijd krijgt om op zoek te gaan naar een technisch manager. Mijn focus ligt nu breder, maar ik blijf uiteraard beschikbaar om Mohammed Hamdi en Brood waar nodig met raad en daad terzijde te staan. Want vanzelfsprekend is en blijft ADO Den Haag mijn club, ook al ga ik de verrichtingen nu op wat meer afstand volgen.”

Algemeen directeur Mohammed Hamdi laat weten Jol dankbaar te zijn voor het werk dat hij heeft verricht. “En dat geheel belangeloos, iets wat bijzonder is in deze tijd. Mijn samenwerking met Martin als hoofd van het Technisch Hart was intensief, inspirerend en leerzaam”, aldus Hamdi. “Het op orde brengen van de selectie was vanwege de coronatijd en de beperkte financiële middelen een uitdaging, maar we geloven erin dat de spelersgroep inmiddels ADO Den Haag-waardig is. Daarnaast is de jeugdopleiding klaar voor de toekomst.”