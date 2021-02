Jong AZ krijgt met vertrek Vonk na drie seizoenen een nieuwe trainer

Dinsdag, 9 februari 2021 om 15:18 • Yanick Vos

AZ moet op zoek naar een nieuwe trainer voor de beloften. De Alkmaarders maken dinsdagmiddag bekend dat er na dit seizoen afscheid wordt genomen van Jong AZ-trainer Michel Vonk, wiens contract komende zomer afloopt. De 52-jarige trainer is sinds 2018 trainer van Jong AZ, met wie hij momenteel de achttiende plaats in de Keuken Kampioen Divisie inneemt.

AZ maakt op de clubwebsite bekend dat Vonk zijn contract niet verlengt. De ex-trainer van onder meer Sparta Rotterdam en Telstar maakt het seizoen wel gewoon af in Alkmaar. Eerder dit seizoen nam AZ al afscheid van hoofdtrainer Arne Slot en later ook assistent-trainer Marino Pusic, die beiden naar Feyenoord vertrekken. De clubleiding besloot per direct afscheid te nemen van Slot en Pusic toen bekend werd dat zij na dit seizoen aan de slag gaan bij Feyenoord.

Vonk is bezig aan zijn tweede periode bij AZ. Tussen 2007 en 2011 was hij al jeugdtrainer bij de Eredivisie-club. Jong AZ is onder zijn leiding bezig aan een moeizaam seizoen in de Eerste Divisie. Met een achttiende plaats op de ranglijst doen alleen FC Den Bosch en FC Den Bosch het slechter. Voor aanstaande vrijdag staat staat een thuiswedstrijd op het programma tegen Jong FC Utrecht, de nummer van de competitie.