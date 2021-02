Kopstoot tegen Marco van Ginkel komt Luka Ilic duur te staan

Dinsdag, 9 februari 2021 om 15:35 • Laatste update: 15:50

FC Twente kan de komende weken niet beschikken over Luka Ilic. De aanvallende middenvelder ging in de wedstrijd tegen PSV (3-0 verlies) over de schreef en deelde een kwartier voor tijd een kopstoot uit aan Marco van Ginkel. De aanklager betaald voetbal heeft de actie van Ilic bestraft met een schikkingsvoorstel van vier wedstrijden, waarvan één voorwaardelijk. Twente heeft het voorstel geaccepteerd.

Het duel tussen PSV en Twente ontbrandde korte tijd nadat Ilic een overtreding had begaan op Eran Zahavi. Scheidsrechter Siemen Mulder kende PSV vervolgens een vrije trap toe, waarna Ilic in een opstootje met Van Ginkel terechtkwam. De Serviër liet zich verleiden tot een beweging met het hoofd richting het hoofd van Van Ginkel, waarna Mulder Ilic met rood van het veld stuurde. Twente stond op dat moment al met 3-0 achter en zou het duel ook met die cijfers verliezen.

Via Instagram bood Ilic na afloop van het duel zijn excuses aan richting de supporters van Twente. "Ik wil mijn excuses aanbieden aan de spelers en de technische staf van FC Twente en PSV en de supporters. Ik had niet de intentie om iemand te blesseren, het was een gevecht om de bal. Dit zal nooit weer gebeuren. Nogmaals mijn excuses." Ook trainer Ron Jans liet zich voor de camera's van ESPN uit over het bewuste moment. "Je moet je altijd beheersen dus het is geen reden om dom te doen. Dat mag Luka Ilic zichzelf ook aanrekenen, maar de provocatie was er ook duidelijk'', vertelt Jans.

De afwezigheid van Ilic komt Jans slecht uit, aangezien de oefenmeester meerdere spelers in de ziekenboeg heeft zitten. Wout Brama, Jayden Oosterwolde en Václav Cerny zijn allemaal lange tijd niet inzetbaar voor Twente, dat voorafgaand aan de wedstrijd tegen PSV ook Gijs Smal en Godfried Roemeratoe geblesseerd zag afhaken. Twente is bezig aan een matige reeks en wist geen van de laatste zes duels te winnen. Zondag gaat de ploeg van Jans op bezoek bij Vitesse. Behalve de wedstrijd in Arnhem mist Ilic ook de wedstrijden tegen Feyenoord en Heracles Almelo.