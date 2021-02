Serie A-club was te laat voor Strootman: ‘Hij zei dat hij niet meer te koop was’

Dinsdag, 9 februari 2021 om 14:58 • Laatste update: 15:04

Sinds de komst van Kevin Strootman naar Genoa zit de nummer twaalf van de Serie A in de lift. De middenvelder bewees zijn waarde in de afgelopen vier wedstrijden en bleef daarin zelfs ongeslagen. In gesprek met het Franse L'Équipe zegt sportief directeur Francesco Marroccu van Genoa dat zijn club niet de enige geïnteresseerde was om Strootman in te lijven. Ook Cagliari had verregaande belangstelling.

Marroccu sprak zijn dank uit naar Pablo Longoria, sportief directeur bij Olympique Marseille. “In de beginfase waren wij de enige club die van plan waren om Strootman terug te halen naar Italië”, aldus Marroccu. "Hij was van de radar verdwenen en kwam bij Marseille amper aan spelen toe.” Strootman kwam bij Marseille tot elf optredens dit seizoen, waarvan slechts één als basisspeler. Daarop besloten de Fransen hem, gezien zijn riante weeksalaris van naar verluidt vijf ton per maand, voor een half jaar te verhuren aan Genoa.

“Ik moet Pablo Longoria bedanken dat hij zijn woord heeft gehouden”, gaat Marroccu verder, “We hadden de onderhandeling telefonisch afgerond, maar ik weet ook dat daarna nog van alles kan gebeuren totdat er daadwerkelijk is getekend. Op het laatste moment meldde Cagliari zich ook bij Longoria, maar hij heeft gezegd dat Kevin niet meer te koop was.” Strootman is bezig aan zijn tweede termijn in Italië, nadat hij eerder tussen 2013 en 2018 voor AS Roma speelde. In de zomer van 2018 maakte hij voor 25 miljoen euro de overstap over naar Olympique Marseille.

Strootman is bij Genoa de opvolger van Lasse Schöne, die na het ontbinden van zijn contract voorlopig zonder club zit. De voormalig middenvelder van FC Utrecht en PSV zat op een dood spoor bij Olympique Marseille, waar hij onder trainer André Villas-Boas ver was afgedaald in de pikorde. Strootman stond sinds zijn terugkeer in de Serie A in alle duels in de basis bij Genoa en stapte drie keer met een overwinning van het veld en speelde één keer gelijk. Aanstaande zaterdag gaat hij met Genoa op bezoek bij Torino, dat zeventiende staat.