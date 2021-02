PSV mist naast Mario Götze ook drietal voor bekerduel met Ajax

Dinsdag, 9 februari 2021 om 14:14 • Laatste update: 14:19

Trainer Roger Schmidt kan woensdagavond niet beschikken over Mario Götze en Cody Gakpo als PSV in de strijd om de TOTO KNVB Beker op bezoek gaat bij Ajax. Dat heeft de Duitse oefenmeester dinsdagmiddag bevestigd tijdens de persconferentie voorafgaand aan het bekertreffen. Naast Götze en Gakpo kan Schmidt eveneens niet beschikken over Nick Viergever en Noni Madueke, die ook met blessures kampen.

Het is voor de tweede keer in korte tijd dat PSV en Ajax elkaar treffen. Halverwege januari stonden beide ploegen ook al tegenover elkaar in de Johan Cruijff ArenA en toen eindigde het duel in een 2-2 gelijkspel. Götze ontbrak toen ook al in de topper. De Duitse middenvelder is al geruime tijd geblesseerd en speelde zijn laatste wedstrijd tegen VVV-Venlo op 22 december (4-1 winst). Gakpo viel in de competitiewedstrijd tegen Sparta Rotterdam (3-5 winst) op 16 januari geblesseerd uit en is ook nog altijd niet fit genoeg om minuten te maken.

Drie dagen voor het duel met Sparta maakte Marco van Ginkel zijn rentree tegen AZ (1-3 verlies). De middenvelder is op de weg terug, geeft Schmidt aan. “We hebben een aantal speler die weer aan het opbouwen zijn”, aldus Schmidt. “Dat is op dit moment niet eenvoudig, omdat er weinig teamtrainingen zijn. Heel af en toe krijgen ze speelminuten. Ze zijn niet honderd procent fit, maar wel fit genoeg om af en toe in te vallen. Ik verwacht dat Van Ginkel komende weken fit genoeg raakt om vanaf het begin te starten.”

Schmidt wilde niet uitwijken over wie woensdagavond het doel verdedigt bij de Eindhovenaren. In de vorige bekerwedstrijd, op bezoek bij FC Volendam (0-2), stond Lars Unnerstall tussen de palen. De Duitser hield zijn doel schoon, maar is niet verzekerd van een basisplaats in het bekertoernooi. “Daar hebben we niks over afgesproken”, besloot Schmidt. Het bekerduel tussen Ajax en PSV is vanwege de winterse weersomstandigheden door de KNVB een uur naar voren gehaald en vangt om 20.00 uur aan.