Koeman reageert op sneer Garcia: ‘Blijkbaar praat hij graag in de pers’

Dinsdag, 9 februari 2021 om 13:36 • Yanick Vos • Laatste update: 13:47

Ronald Koeman heeft dinsdagmiddag kort gereageerd op een sneer van Rudi Garcia. De trainer van Barcelona liet zich tijdens een persconferentie in aanloop naar de bekerwedstrijd van woensdag tegen Sevilla uit over kritische woorden van Olympique Lyon-trainer Rudi Garcia, terwijl ook de opvallende cover van France Football ter sprake kwam.

Koeman vond het ‘respectloos’ dat Paris Saint-Germain-aanvaller Ángel Di Maria onlangs aangaf dat de Franse club komende zomer een goede kans heeft om Lionel Messi over te nemen van Barcelona. Daar had Garcia zijn eigen kijk op: “Hij (Koeman, red.) aarzelde zelf niet om na de zomerse transferwindow over de komst van Memphis Depay naar Barcelona te praten. Dat noemen we l'arroseur arrosé”, reageerde Garcia bij beIN Sports, doelend op een Franse film uit 1895 die geproduceerd werd door de gebroeders Lumière. De 49 seconden durende slapstick staat te boek als de eerste komische film.

“De trainer van Lyon praat blijkbaar graag in de pers, maar voor mij is hij niet van belang”, zei Koeman dinsdagmiddag vanuit Barcelona tegenover de aanwezige media. Ook reageerde de trainer op de cover van France Football, waarop Lionel Messi in het shirt van Paris Saint-Germain prijkt. “Ik weet niet waarom ze zoiets doen”, aldus Koeman. “Als zij zo graag over Leo en zijn toekomst willen praten, moeten ze dat vooral doen.” De coach bereidt zich liever voor op de wedstrijden met Barcelona. “Voor ons is het belangrijk om ons voor te bereiden op de wedstrijden tegen Sevilla en Alavés. Op dinsdag spelen we tegen PSG en dan zullen we het wel zien.”

Barcelona maakte deze week bekend dat Ronald Araújo voorlopig is uitgeschakeld met een blessure. Ook Gerard Piqué, Philippe Coutinho, Sergi Roberto, Ansu Fati, Martin Braithwaite, Miralem Pjanic en Sergino Dest zijn nog niet inzetbaar. Door een gebrek aan verdedigers lijkt Frenkie de Jong een optie om centraal in de achterhoede te spelen tegen Sevilla, al heeft dat niet de voorkeur van Koeman. “Als we dat doen, dan missen we wel iets op het middenveld. Als het kan, dan kies ik voor een centrumverdediger die gewend is om daar te spelen.” Koeman bevestigde dat Dest op de weg terug is en mogelijk zaterdag weer bij de wedstrijdselectie zit. “En anders wel bij de wedstrijd tegen PSG.”