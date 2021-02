‘Een analist bij Ajax kwam met het idee om mij als linksback te proberen’

In zijn tweede seizoen als speler van Bayer Leverkusen lijkt Daley Sinkgraven zijn plek te hebben veroverd binnen het elftal van Peter Bosz. De vleugelverdediger kwam dit seizoen tot achttien optredens, waarvan zestien keer als basisspeler. Dat deed hij als middenvelder, linksback en centrumverdediger. Inmiddels lijkt hij op de linksbackpositie zijn draai te hebben gevonden, mede door Tonny Bruins Slot, die het idee opperde bij Ajax.

Mede door de komst van Nicolás Tagliafico besloot Sinkgraven in juni 2019 de overstap te maken naar de Bundesliga, waar hij werd herenigd met Bosz. In gesprek met de officiële website van de Bundesliga vertelt Sinkgraven dat het idee niet van Bosz kwam om hem als linksback te posteren. “Ik was eigen een beetje in shock”, weet Sinkgraven nog van het moment dat hij het hoorde. “Een analist van Ajax kwam met het idee en de trainer probeerde het, dat werkte prima. Voor mij maakte het niet echt uit, want je krijgt vaak de bal als linksback.” Eerder bevestigde Bosz al in een interview met Voetbal International dat de vorig jaar overleden Bruins Slot hem het idee influisterde.

Sinkgraven past zich aan aan de filosofie van Bosz, die graag aanvalt en hoog druk zet. “Zoals ik al eerder zei, als linksback heb je veel kansen om de bal te krijgen en vooruit te gaan. Dat vond ik vanaf het begin leuk. Ik denk dat we zo ook spelen. We spelen graag vooruit, aanvallend voetbal. Druk op de bal en dan krijgen we de bal zo vaak als we willen.” Toch ziet de Nederlander ook nog genoeg verbeterpunten. “Ik denk dat ik meer initiatief moet tonen om vooruit te spelen en vaker moet opkomen.”

Leverkusen begon voortvarend aan het seizoen en was zelfs enige tijd koploper van de Bundesliga, maar de ploeg van Bosz zakte in januari volledig in elkaar en wist slechts drie van de laatste negen officiële duels te winnen. “We hebben voor de winterstop een hele goede serie gehad”, doelt Sinkgraven op een reeks van elf wedstrijden zonder nederlaag van de huidige nummer vijf van de Duitse competitie. “We moeten die vorm zien terug te krijgen en daar heb ik alle vertrouwen in.” Sinkgraven neemt het komende zaterdag met Leverkusen in de Bundesliga om 15.30 uur op tegen FSV Mainz 05.