‘Lille OSC vreest vertrek Botman en aast op met Van Dijk vergeleken talent’

Dinsdag, 9 februari 2021 om 12:08 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:11

Bij Lille OSC houdt men intern rekening met een zomers vertrek van Sven Botman en volgens Foot Mercato is een groot talent uit Afrika mogelijk de opvolger van de Nederlandse centrumverdediger. De lijstaanvoerder in Ligue 1 zou de stormachtige ontwikkeling van Nasser Djiga scherp in de gaten houden. De pas achttienjarige verdediger staat momenteel onder contract bij Vitesse FC uit Burkina Faso.

Botman werd vorig jaar en in de eerste weken van dit jaar verschillende keren genoemd als mogelijke aanwinst van Liverpool, al werd een transfer naar de regerend Engels kampioen nooit concreet in de afgelopen transferperiode. Bij Lille gaat men er echter vanuit dat de interesse vanuit Engeland nog lang niet is verdwenen en het scenario dat Botman de koploper na afloop van dit seizoen inruilt voor de Premier League is een actueel thema bij les Dogues. Achter de schermen wordt derhalve al gekeken naar geschikte vervangers, met Djiga als serieuze optie voor trainer Christophe Galtier.

Scouts van Lille zullen de verrichtingen van Djiga scherp in de gaten houden op de Onder 20-variant van de Afrika Cup, een toernooi dat aankomend weekeinde van start gaat. De jonge verdediger is geselecteerd voor Burkina Faso. Volgens Foot Mercato staat Djiga hoog aangeschreven in Afrikaanse voetbalkringen en de vergelijking met Virgil van Dijk en landgenoot en Bayer Leverkusen-verdediger Edmond Tapsoba is reeds gemaakt. De vergelijking met Van Dijk wordt gemaakt vanwege de uitstraling en het zelfvertrouwen van Djiga.

De getalenteerde Djiga wordt overigens niet alleen gevolgd door Lille. De mandekker uit Burkina Faso staat op de lijstjes van meerdere clubs uit de Ligue 1, terwijl ook Standard Luik de verdediger inmiddels in de gaten heeft. Het lijkt een kwestie van tijd voordat Djiga de overstap maakt naar een club in Europa.