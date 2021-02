Heerenveen laat Amerikaans talent met privéproblemen thuis op adem komen

Dinsdag, 9 februari 2021 om 11:28 • Rian Rosendaal

SC Heerenveen kan voorlopig niet beschikken over Ulysses Llanez. De Friese club meldt dinsdagochtend via de officiële kanalen dat de van VfL Wolfsburg gehuurde vleugelaanvaller vanwege privéomstandigheden terugkeert naar zijn familie in de Verenigde Staten. Llanez gebruikt de komende tijd ook om volledig te herstellen van een blessure. Het is nog niet bekend wanneer de huurling zich weer meldt in het Abe Lenstra Stadion.

Met het tijdelijke vertrek van Llanez uit Friesland komt na een hafljaar een voorlopig einde aan de samenwerking tussen club en speler. De pas negentienjarige buitenspeler werd vorig jaar zomer op huurbasis overgenomen van Wolfsburg en de verwachtingen in Heerenveen waren behoorlijk hooggespannen. Llanez slaagde er echter nooit in om een basisplaats te veroveren in het elftal van trainer Johnny Jansen. Verdeeld over vijf invalbeurten kwam de aanvaller tot een totaal van negentig speelminuten in de Eredivisie. Daarnaast werden hem dertien minuten gegund in de TOTO KNVB Beker.

Voetbal International denkt dat de rol op het tweede plan bij Heerenveen te maken heeft met zijn problemen op privégebied. Intern is er alles aan gedaan om Llanez te laten aarden in Nederland, maar dat zorgde er niet voor dat de huurling zich thuis ging voelen in zijn nieuwe werkomgeving. Voor beide partijen lijkt het beter dat de jonge flankspeler tijdelijk terugkeert naar zijn thuisbasis in Californië. De verbintenis van Llanez in Wolfsburg loopt nog ruim drie jaar door.

De drievoudig international van de Verenigde Staten doorliep de jeugdopleiding van LA Galaxy, alvorens hij in 2019 de overstap maakte richting Wolfsburg. In het Onder 19-elftal van de Duitse club kwam de aanvaller tot elf doelpunten in zestien wedstrijden, terwijl er ook zes assists werden genoteerd. Speeltijd in de hoofdmacht van de huidige nummer drie in de Bundesliga zat er echter nog niet in, waardoor vorig jaar werd gekozen voor een verhuurperiode bij Heerenveen.