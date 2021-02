Fledderus: ‘Dat is helemaal niet idioot, want zo werkt onze wereld’

Dinsdag, 9 februari 2021 om 11:10 • Laatste update: 12:20

Mark-Jan Fledderus heeft bevestigd dat er de afgelopen transferperiode bij hem is geïnformeerd naar verschillende spelers van FC Groningen. Volgens de technisch directeur is er interesse in Alessio Da Cruz, die in oktober op huurbasis werd overgenomen van Parma. Ook voor Azor Matusiwa is er belangstelling, al is er van concrete interesse nog geen sprake.

“Links en rechts is er wel wat geïnformeerd. We hebben het natuurlijk het laatste halfjaar ook goed gedaan, dus dat is niet zo gek. Uiteindelijk is daar niks uitgekomen”, vertelt Fledderus in De Koffiecorner, een podcast van RTV Noord. De technisch directeur bevestigt dat er geen concrete interesse is in de 22-jarige Matusiwa, maar dat er wel naar hem is geïnformeerd. “Want dat is een jongen die wel goed in de markt ligt. Maar er is bijvoorbeeld ook naar Da Cruz geïnformeerd”, onthult Fledderus.

In de podcast wordt met verbazing gereageerd op de vermeende interesse in de 24-jarige buitenspeler, omdat hij pas sinds een aantal maanden in dienst is bij Groningen en de club nog geen besluit heeft genomen over de koopoptie. Fledderus legt uit hoe dit in zijn werk gaat: “Dat gaat in dit geval via zijn zaakwaarnemer die aangeeft dat er interesse is van een andere club met de vraag hoe wij daar in staan”, aldus Fledderus, die nog geen knoop heeft doorgehakt over de situatie van de aanvaller. “Wij hebben aangegeven dat wij eerst het seizoen met elkaar willen afmaken.”

Fledderus krijgt van de presentator van de podcast te horen dat het ‘idioot’ is dat de zaakwaarnemer deze vraag bij hem heeft neergelegd, omdat dat zou betekenen dat de speler interesse zou hebben in de betreffende club. “Dat is helemaal niet idioot, want zo werkt onze wereld”, reageert Fledderus. “Het gaat er meer om dat zo’n zaakwaarnemer wil weten hoe wij er als club tegenover staan: wat zijn jullie plannen en hoe zien jullie het voor je?” Fledderus weet nog niet of Groningen Da Cruz definitief gaat overnemen van de Italiaanse degradatiekandidaat uit de Serie A. “Daar hebben we natuurlijk nog tijd voor.”